Trump sube a una arena de sumo en Japón y la Red estalla en burlas

Tokio, 27 may (RT/Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo a la final de un torneo de sumo en el marco de su viaje de cuatro días a Japón. En el evento, celebrado en el estadio Ryogoku Kokugikan de Tokio, el mandatario norteamericano subió a la arena y fue el encargado de premiar al ganador, Asanoyama Hideki.

Trump le entregó a Hideki la Copa del Presidente; un enorme y pesado trofeo de unos 32 kilogramos, 1,3 metros de altura y coronado con un águila.

Como era de esperarse, las redes sociales hicieron de las suyas y aprovecharon las imágenes que dejó el espectáculo cultural y deportivo para hacer mofa de Trump y compararlo con los corpulentos y pesados competidores.



En los últimos años, el líder norteamericano ha sido blanco de burlas por su sobrepeso, ya que no es un secreto su gusto por la comida rápida y su vida sedentaria.

