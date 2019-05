Un sismo de 8,0 sacude Perú y se siente en Ecuador, Colombia y Brasil

Lima, 26 may (RT/Sputnik).- La madrugada de este domingo un sismo de 8,0 se ha registrado a 75 kilómetros de la localidad de Lagunas en Perú, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Se precisa que el temblor se registró a las 02:41 (hora local) y su hipocentro se localizó a 109,9 kilómetros de profundidad. De acuerdo con la información del USGS, se trata del terremoto más fuerte que ha sufrido el planeta este año.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú señala que la magnitud de este terremoto ha alcanzado 7,5. Según este ente peruano, el hipocentro del sismo se localizó a una profundidad de 141 kilómetros, mientras que su epicentro se ubicó a 70 kilómetros de la localidad de Lagunas, Alto Amazonas (Loreto).

El presidente de esta nación andina, Martín Vizcarra, ha confirmado a través de su cuenta en Twitter que el fuerte movimiento telúrico se sintió en varias regiones del país y ha precisado que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ha empezado a evaluar las zonas afectadas y está monitoreando la situación. «A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma«, ha concluido el mandatario.

Como resultado del fuerte movimiento telúrico hasta el momento se han confirmado 5 heridos: dos personas de Yurimaguas y otras 3 de diferentes provincias de Amazonas. «Las ambulancias de Yurimaguas están transportando a los heridos al hospital», informa el Ministerio de Salud peruano.

El Centro peruano de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó a través de las redes sociales que el poderoso terremoto ocurrido en el norte del país en la madrugada de este domingo causó un número aún indeterminado de heridos.

«Al momento hay personas heridas y 16 viviendas afectadas tras sismo de magnitud 7.5 de esta madrugada. Monitoreo continúa en zonas vulnerables», publicó el ente en su cuenta de Twitter.

Es la primera confirmación de que el seísmo causó daños personales.



Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú ha informado de que se han activado los protocolos para atender emergencias «en todos nuestros centros asistenciales ante este fuerte sismo que acaba de sentirse en Loreto y varias regiones del país».

Según reportan los usuarios a través de las redes sociales, en Lima el sismo duró hasta 127 segundos.

Por su parte, la Policía de Perú ha notificado que en la capital de la provincia del Alto Amazonas, Yurimaguas, se han producido varios derrumbes de viviendas en la calle Mariscal Castilla, así como el corte de la corriente eléctrica. Ante estas circunstancias los efectivos «brindan protección y calma a población afectada».

Los internautas también están informando de los daños materiales a través de las redes sociales.

Medios latinoamericanos también informan de que el terremoto se ha sentido en Colombia y Brasil, así como en Ecuador.



El Instituto Geofísico del Ecuador indica que el sismo de 8,2 se registró en el norte de Perú, a 470 kilómetros de la localidad ecuatoriana de Yantzaza (provincia de Zamora). Su hipocentro se localizó a una profundidad de 87 kilómetros. Internautas locales reportan que también se sintió en Guayaquil.

De acuerdo con los datos del Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador (ECU 911), en el cantón Sígsig (sector La Gruta), el sismo de Perú provocó deslizamientos de tierra. Los equipos de bomberos y la Policía Nacional están trabajando en el lugar de los hechos.

