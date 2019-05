Un partido intercomunitario y contrario al Brexit, vencedor de las europeas en Irlanda del Norte

Londres, 27 May. (EUROPA PRESS).- El Partido de la Alianza de Irlanda del Norte ha logrado uno de los tres escaños para el Parlamento en juego en Irlanda del Norte y rompe la aritmética tradicional con un discurso distanciado del enfrentamiento entre católicos y protestantes y contrario a la salida de Reino Unido de la UE.

Tradicionalmente y por motivos demográficos, los unionistas contaban con dos de los tres escaños en juego, mientras que los republicanos controlaban el asiento restante, pero ahora la Alianza se ha hecho con uno de los escaños unionistas y surge como opción política renovadora.

El escaño será para Naomi Long, defensora a ultranza de un segundo referéndum sobre el Brexit, tras duplicar sus votos en relación con los comicios de 2014. «Por una vez me he quedado sin palabras. La gente que me ha votado se ha unido por los derechos de toda la comunidad (…) para mandar un mensaje: queremos seguir en la UE», ha señalado en declaraciones recogidas por el diario ‘The Guardian’.

Las otras electas por Irlanda del Norte son Diane Dodds, del Partido Democrático Unionista (DUP), y Martina Anderson, del republicano Sinn Féin. El Partido Unionista del Úlster ha perdido su representación tras la retirada de la política de su eurodiputado, Jim Nicholson.

En el referéndum del Brexit de 2016, Irlanda del Norte votó en contra del Brexit (55,7 por ciento) y en las elecciones europeas del viernes un 57 por ciento de votos fueron para candidatas favorables a permanecer en la UE.