Irán descarta por ahora retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear

Doha, 29 may (Sputnik).- Irán no estudia por el momento la opción de abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), aseguró en una entrevista con Sputnik el vicecanciller iraní Abás Araqchi.

«Por el momento estamos lejos de conversar sobre el TNP, intentamos salvar el PAIC (Plan de Acción Integral Conjunto)», dijo Araqchi.

El vicecanciller iraní enfatizó que el objetivo de Irán es no destruir el pacto nuclear, que es el único logro de la diplomacia para la región.

En 2015, Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la Unión Europea (UE) firmaron el PAIC, que estableció limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

A principios de este mes de mayo, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán anunció la suspensión parcial del PAIC, justo un año después de la retirada de Washington del acuerdo.

El 8 de mayo de 2018, EEUU anunció su retirada del PAIC, acusando a Teherán de desarrollar en secreto un programa nuclear, pese a que 12 informes consecutivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmaron lo contrario.

En agosto del año pasado, Washington restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, su comercio en oro y metales preciosos, así como las relacionadas con el rial iraní, y en noviembre extendió las medidas de restricción a la compra de petróleo iraní, las operaciones con puertos y empresas marítimas del país persa y las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán.

Los restantes participantes del pacto se esfuerzan por mantenerlo en vigor. (Sputnik)