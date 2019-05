Leyes que atentan contra la libertad

Cuando estaba a punto de que ahora si, podría morir en paz, pues creía haberlo visto todo, aparece una solemne estupidez en Cuesta de Moras: una vulgar ley mordaza apadrinada por el peor partido que ha gobernado este país en los últimos ochenta años: PAC.

¿Cómo se le ocurre al ocurrente(sic) siquiera llevar una idea así y peor un proyecto? Estamos de acuerdo que todo lo que se publique debe estar respaldado por quien lo escriba, claro, no hacerlo sería irresponsable, pero de ahí a levantar causa legal por el hecho de que alguien exprese sus puntos de vista (con respeto a las demás personas desde luego), es sencillamente lo peor que puede suceder.

¿Sabrá Carlos el escribidor sobre ese adefesio? No lo sé y es él quien debe aclararlo cuando regrese de donde doña Ángela y la prensa lo interrogue.

Siempre ha habido diputados tontos y diputados tontísimos, pero esto no sé en que otra modalidad peor quepa. Por muchísimo menos que esto, corrió la sangre costarricense en 1948 y mataron a Joaquin Tinoco años antes.

A un pueblo no se le puede acallar de una manera tan absurda. ¿Y para qué le pagan a ese ejército de asesores legislativos? ¿Acaso no puede de bajita la mano decirle al genio ese que se le fue la mano y la para? Yo sé que la sala IV detendrá esa estupidez, pero ¿por qué perder tiempo importante que se necesita para crear y fomentar iniciativas, que echen la economía nacional a andar de una vez por todas?

Y aún escucha uno más de un Pánfilo (o vivazo) pidiendo que se incremente el número de diputados, cuando con 57 sobran. No, aquí el país anda mal porque muchos ciudadanos piensan como ese genio del proyecto en ciernes, esas mentes votan y votan muy mal, esas mentes son las culpables de que aquí nada funcione y pierden tiempo oro en lanzar tonteras al plenario legislativo, como cuando un diputado luchó por legalizar la marihuana, claro qué hay que legalizar su consumo, pero el escenario no es el plenario.

No deben utilizar ese recinto para lanzar ideas que no pueden prosperar. Esos son los que uno escucha en programas radiales, diciendo “es que cuando yo fui diputado propuse esto o lo otro”, no, para eso les pagan y les pagan muy bien por cierto. Pero leyes que salen de ahí como la famosa de incrementar un 30% anual la pensión, son ruinosas: cada tres años tenia el doble, ah, y funcionó por muchos años, esa es la clase de aberraciones que lanzan algunos al ruedo.

Un diputado llega a la Asamblea por haber hecho filas y pegado banderas mucho tiempo, no por un IQ de 120, aunque los hay con méritos sobrados, más son la excepción y no la regla; si tuviera ese IQ no se metería en política jamás.

Espero que los periodistas echen a sonar los tambores de guerra y el pueblo diga la última palabra, que no dudo será tirada al cesto de basura por la Sala IV.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico