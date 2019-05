Una fiebre de avistamiento de ‘ovnis’ se propaga por todo el mundo

Washington, 29 may (Sputnik).- Las redes sociales y las páginas de web especializadas se llenaron de informes sobre avistamientos de unos objetos voladores no identificados en el cielo nocturno sobre varios países del mundo. ¿Qué es, en realidad?

‘Una línea recta de luces’, ‘una especie de tren’, ‘varios puntos de luz que se mueven en línea a una velocidad constante’, ‘extraña fila de luces grandes y rápidas’: son solo algunos de los múltiples mensajes en la página web neerlandesa sobre los ovnis ufomeldpunt.nl.

Los usuarios de las redes sociales también prestaron atención al fenómeno inusual.

Por todo el mundo ha aumentado los reportes de avistamiento de ovnis. Una hilera de luces moviéndose a través del cielo. pic.twitter.com/XbZn3uzhKq — Tío Madri (@Madrigoloide) 28 de mayo de 2019



No obstante, los objetos no tienen nada que ver con los extraterrestres y, en realidad, no son ovnis, sino los 60 satélites del proyecto Starlink que lanzó la empresa SpaceX de Elon Musk el pasado 23 de mayo.