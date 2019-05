Por desidia del Gobierno desaprovechan oportunidad para que el MEP evite otro alquiler millonario

San José, 30 may (Elpaís.cr).- El Diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, alertó este miércoles en Plenario legislativo que detrás del alquiler de un edificio para el MEP se observan irregularidades graves, y señaló que el BCR pudo pagar parte de su deuda tributaria millonaria dando el edificio de Bancrédito como amortización para que luego pudiera ser usado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El legislador indicó que el Banco de Costa Rica (BCR) decidió no usar y vender el edificio sede de Bancrédito frente al Parque Central de San José porque un informe técnico de la Gerencia de Obras Civiles determinó que se necesitarían $10 millones de dólares para rehabilitarlo y $874 mil anuales para el mantenimiento.

Entre otros aspectos, el informe indicó que el edificio tiene fallas estructurales, no cumple los requerimientos de la seguridad humana, no cumple con los egresos de emergencia y no cumple con los códigos de protección contra incendio.

Ante eso, el BCR decidió vender el edificio sacando a subasta el inmueble con una base para remate por ₡3,500.00 millones de colones, aunque el avalúo del edificio determinó un valor de ₡4,736.77 millones. El edificio fue finalmente vendido al único oferente: a Grupo Relacionado GRCA, S.A. por la suma de ₡3,616,140,000.00.

Grupo Relacionado GRCA S.A., sociedad que compró el edificio, es una sociedad presidida por Ana Cecilia Saavedra Raventós, quien es prima hermana de la señora Marín Raventós, esposa del ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti.

Posteriormente, el Ministerio de Educación Pública divulgó un comunicado de prensa en su página web indicando que el MEP “recibió 19 propuestas para el alquiler de nuevas oficinas”, y que abrieron plazo para recepción de ofertas entre el 8 de abril y el 3 de mayo. Entre las 19 propuestas se encuentra el edificio de Bancrédito que vendió el BCR ofertado por el Grupo Inmobiliario Gasehi, sociedad también presidida por Saavedra Raventós.

Al respecto, el diputado señaló: “Hay al menos dos cosas que resaltar. Primero; el BCR, que le debía solo en tributos más de 14 mil millones de colones, pudo coordinar con Hacienda para pagar parte de esa millonaria deuda con ese edificio, usando la figura de dación en pago que faculta el Código Tributario. Pero no, en lugar de pagar con el edificio para que lo pueda usar el MEP sin pagar esos alquileres millonarios, el BCR lo subasta por un lado, y se acoge a la amnistía por el otro, para pagar solo la deuda principal y que le perdonaran casi más de 13 mil millones en intereses y sanciones”.

“Por otro lado pasa algo muy extraño. La empresa privada compra el edificio que supuestamente tiene fallas graves, con un descuento de casi $2 millones si se compara con el avalúo y apenas días después ya lo está ofertando para alquilarlo al MEP. Entonces hay dos posibilidades: o le están ofreciendo al MEP un edificio con fallas estructurales graves que no han sido solventadas, o tales fallas no existían y se indicaron para vender en baratilla el edificio”, agregó.

“Aquí hay corrupción o despilfarro. Corrupción si bajaron el precio del edificio para venderlo o si todo ha sido pensado para que el Gobierno termine pagando otro alquiler millonario por un edificio. Despilfarro si teniendo la oportunidad, el Gobierno no aprovechó para coordinar con el BCR para recibir el edificio como dación en pago de una parte de la deuda tributaria millonaria que el BCR tenía con Hacienda” concluyó el legislador.