Rusia tacha de provocación las acusaciones de EEUU sobre ensayos nucleares

Moscú, 30 may (Sputnik).- Las acusaciones de Washington de que Rusia viola la moratoria de los ensayos nucleares son una provocación, declaró el Ministerio de Exteriores ruso.

«Calificamos de flagrante provocación las declaraciones de EEUU de que Rusia lleva a cabo ensayos nucleares de muy baja potencia», dijo el ente diplomático.

Según el ministerio, esas acusaciones tienen por objetivo «difamar» a Rusia y distraer la atención de la comunidad internacional del rechazo del propio EEUU de ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE).

La Cancillería subrayó que Rusia fue uno de los primeros países que ratificaron el TPCE y «cumplimos a rajatabla su letra y espíritu».

Además, puso de relieve que la moratoria de ensayos nucleares vigente en Rusia desde 1991 se corresponde con el TPCE.

El director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), Robert Ashely, declaró la víspera que, según cree Estados Unidos, Rusia no respeta la moratoria de los ensayos nucleares y sigue desarrollando su potencial nuclear.

Sin embargo, a diferencia de Rusia, Estados Unidos no ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y por lo tanto no tiene compromisos que emanen de ese acuerdo.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996 pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, entre ellos EEUU.

Todos los países de Europa, incluidos Rusia, Reino Unido y Francia, ratificaron el TPCE. En 2013, el entonces presidente Barack Obama declaró que lograría que el documento fuera ratificado por EEUU para 2016, pero allí quedó. (Sputnik)