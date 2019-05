Trump dice que de ninguna manera Rusia lo ayudó para ser electo presidente

Washington, 30 may (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este jueves que no recibió la ayuda de Rusia para ser electo en los comicios de 2016.

«Rusia no me ayudó de ninguna manera para ser electo. Yo hice que me eligieran», dijo el mandatario a la prensa en la Casa Blanca.

El 18 de abril, el Departamento de Justicia de EEUU publicó el informe final de la investigación sobre las denuncias de colusión entre Trump y Rusia, y la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016.

El fiscal especial Robert Mueller, quien el miércoles renunció a su cargo, no encontró colusión entre los funcionarios rusos y la campaña de Trump, pero dijo que Moscú intentó interferir en los comicios.

El jueves Trump dijo que se trataba de un «caso cerrado».

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que el informe de Mueller no contiene ninguna evidencia que respalde las acusaciones de que Rusia interfirió en el proceso electoral de EEUU. (Sputnik)