China incluirá en una lista negra a entidades extranjeras que bloqueen a sus empresas

Pekín, 31 may (Sputnik).- China se propone elaborar una lista negra de entidades e individuos extranjeros que bloqueen a sus empresas, avanzó este viernes el Ministerio de Comercio.

«Conforme a las leyes en vigor, China creará una lista de entidades no fiables, en la que se incluirán empresas, organizaciones o individuos extranjeros que no cumplan con las reglas del mercado, se desvíen del espíritu de observancia de las obligaciones contractuales, impongan bloqueos o corten los suministros a compañías chinas con fines no comerciales, perjudicando seriamente sus derechos e intereses legítimos», advirtió el ente en una declaración citada por varios medios nacionales.

El comunicado señala que los detalles se darán a conocer «próximamente».

El Departamento de Comercio de EEUU incluyó a mediados de mayo a la compañía china Huawei y a sus filiales en una lista negra, lo que le cierra el acceso a la compra de piezas y tecnologías de los fabricantes estadounidenses.

Además Huawei figura en la lista de las compañías a las que les está prohibido tener negocios con los círculos empresariales de EEUU sin formalizar licencias.

En el marco de la guerra comercial y económica entre China y EEUU, las dos potencias disputan el control de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G).

A raíz de las sanciones de EEUU, la empresa Google anunció este mes que restringirá el acceso de Huawei a su sistema operativo y aplicaciones Android, lo que generó dudas en los usuarios de teléfonos de la compañía china, de que puedan continuar accediendo al Play Store, a su correo Gmail y a otros servicios de la multinacional estadounidense.

El principal responsable jurídico de Huawei, Song Liuping, estima que la decisión de EEUU amenaza con perjudicar a los clientes de la compañía en más de 170 países, incluyendo más de 1.200 empresas estadounidenses con decenas de miles empleos, y a más de 3.000 millones de consumidores a lo largo del mundo.

El gigante de telecomunicaciones chino presentó a finales de este mes una moción de juicio sumario en EEUU, alegando que las sanciones son inconstitucionales. La audiencia sobre la moción, programada para el 19 de septiembre, busca acelerar el pleito que Huawei interpuso contra el Gobierno estadounidense en marzo pasado. (Sputnik)