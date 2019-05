México «no responderá de manera desesperada» a Trump, dice López Obrador

Ciudad de México, 31 may (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que no responderá «de manera desesperada» a la amenaza de su par estadounidense Donald Trump de imponer desde el 10 de junio aranceles de cinco por ciento a todas las importaciones mexicanas como represalia por el flujo de migrantes indocumentados.

«No vamos a contestar de manera desesperada, vamos a esperar tiempo la evolución de esta situación (…) No consideramos que deba de aplicarse la Ley de Talión, no es diente por diente, ojo por ojo», con respuestas arancelarias similares, dijo el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

El jefe de Estado mexicano confirmó que su canciller Marcelo Ebrad viajará a Washington para buscar una solución a la amenaza de Trump que fue confirmada por la Casa Blanca en un comunicado.

«Vamos a esperar el informe de Marcelo Ebrard», dijo el mandatario.

López Obrador dijo confiar en que «el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera que se resuelven las cosas, va haber una rectificación, si no de inmediato, después, porque estas mediadas no convienen a los mexicano y tampoco a los estadounidenses».

El líder mexicano reafirmó conceptos que expresó en una carta enviada a la Casa Blanca a las 21:30 del jueves (3:00 GMT).

«La política surgió, se inventó, para evitar la confrontación y evitar la guerra; vamos a hacer política, mucha diplomacia y vamos a actuar con responsabilidad», subrayó el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente del país latinoamericano añadió: «Vamos a superar esta actitud del Gobierno de EEUU, ellos van a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar».

López Obrador respondió así un día después de que Trump y la Casa Blanca anunciaron que EEUU impondrá un arancel de cinco por ciento a todos los bienes importados desde México a partir del 10 de junio, que aumentará a un 25 por ciento en octubre, a menos que el vecino del sur mitigue la crisis de inmigración ilegal.

La opinión pública mexicana «va a estar a favor del libre comercio no a favor de aranceles, no de cerrar nuestras economías, esto no detiene el proceso de ratificación del tarado» comercial de México EEUU y Canadá (T-MEC) que es analizado por los congresos de los tres países. (Sputnik)