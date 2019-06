A la buena o a la mala: una crisis que pudo evitarse

Estamos, lo aceptemos o no, ante una crisis sin precedentes en Costa Rica, la desocupación va en aumento y nada, absolutamente nada, parece emanar de Zapote.

Estamos de acuerdo que suceden demasiadas cosas juntas en la economía mundial, pero no debimos haber llegado a límites dolorosos como efecto secundario de las pésimas administraciones de los últimos siete gobiernos: si 7, un número elevado de administraciones que dejaron más mal que bien y en las cuales fue notorio el manejo irresponsable de los recursos públicos.

Se cerraron grandes oportunidades como fue el ferrocarril con José María Figueres, la creación de incrementos salariales en el sector público, pluses y gollerías a granel. Pensiones de lujo calculadoramente estructuradas, con nombre y apellido. Descuido del incremento de instituciones superfluas, duplicidad de funciones que fueron una fábrica de votantes: PLN y PUSC especialmente aprovecharon esta situación malévolamente, y siguieron inflando el globo sin importarles a quien le reventara entre las manos.

Un inquilino de Zapote únicamente se preocupaba de salir sin mojarse, dejándole al siguiente el panorama para ver qué sucedía. Si bien no se puede culpar uno solo específicamente, se puede culpar a los últimos siete, excluyendo al actual porque a él le va a reventar la bolsa de los triquitraques en las manos. ¿Son estas administraciones culpables de negligencia? Si, sin dudarlo tienen casi toda la culpa de lo que enfrenta el país.

Ahora estamos con JAPDEVA en números rojos, pero si eso se sabía hace más de diez años que llegaría puntual. Los empleados no se pueden lanzar a la calle como material desechable, ellos tienen familias que mantener, tienen obligaciones y no fueron ellos directamente los que se “nombraron” en los puestos ni los que se “auto alcahuetearon” con las convenciones colectivas.

Estoy mencionando una sola, cuando hay varias en lista de espera, que lo único que se ignora es la fecha exacta, pero que hacen fila rumbo a la quiebra. He venido escribiendo por años en diversos medios informativos, artículos acerca de la irresponsabilidad de muchos políticos, que por defender sus propios privilegios, crearon una serie de alcahueterías que ya no alcanza el fisco a cubrir. No se puede exigir más impuesto, salvo que se quiera espantar la inversión extranjera y quebrar la empresa privada, es decir matar la vaquita.

Causa pena ver que se pretenda prohibir el derecho a huelgas, porque algunos dirigentes sindicales se extralimitaron en las pretensiones de sus agremiados, para seguir gozando de los privilegios que tiene la dirigencia.

La falta de liderazgo de los últimos siete presidentes da vergüenza, no vergüenza ajena como algunos la llaman, no, vergüenza real. Hay una incertidumbre entre la población, que definitivamente nos causa dolor, porque aunque no nos parezca bien que los salarios se inflen desmedidamente, esas familias tienen comprometido hasta el último cinco de su ingreso, es decir una cascada de despidos únicamente causará más caos social, más pobreza y desocupación, empeorando la situación económica del país, sin haber preparado antes algún plan. No me refiero al “ridículo plan escudo” de Oscar Arias, que llenó algunas autónomas con decenas de miles de burócratas, no fue plan escudo sino una pose populista clásica y ante la cual nadie levantó la mano para detenerlo.

El antecesor al presidente actual, no tuvo la más mínima consideración con los ciudadanos al emplear sumas astronómicas para pagar la planilla estatal, aunque se comprende porqué lo hizo, no debió ocultarlo, no se si adrede o no, pero esas actitudes enfermizas dejan un sabor amargo en los ciudadanos: él resolvió su vida personal, ahora los demás que vean cómo lo hacen.

¿Es que los inquilinos de Zapote no entienden nada de economía, tienen pésimos asesores o sencillamente son cínicos? La respuesta es personal, no podría dar una respuesta exacta porque apenas atraviesan las puertas de Zapote, entran al mundo de Neverland, donde revolotean por doquier los Peter Pan, después se van y el que sigue: sigue peor. Es como un videojuego de los viejos, donde una vida acaba y empieza otra y lo peor que sucedería es volver a comenzar, la diferencia es que estas vidas son reales y dejan huella.

Utilizan a los sindicatos para acallar al público, mientras se dan barbaridades como “la trocha” vergonzosa o el “cementazo” a vista y paciencia de todo el pueblo, con cierto grado de complicidad, y nada pasa, ya nos acostumbramos a que nos estafen.

¿Habrá solución? Si, lo único es que no sabemos cómo será, dolorosa, muy dolorosa o demasiado dolorosa…, no será inocua, no, dejará cicatrices difíciles de curar e imposibles de olvidar.

Todo eso debió preverse, de haber tenido gobernantes honestos y diligentes, no hablo de evitar, sino de prever. Si tan solo hubiera existido un mínimo de ética, estaríamos en otra situación más manejable.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico