Tensión, choques y detenciones en la mezquita al Aqsa de Jerusalén

Jerusalén, 2 jun (Sputnik).- Una gran tensión con enfrentamientos directos entre fieles musulmanes y las fuerzas de seguridad israelíes, se desarrolla este domingo en la mezquita al Aqsa de Jerusalén, después de que cientos de judíos entraran en la Explanada de las Mezquitas bajo una fuerte seguridad policial.

Los incidentes coinciden con la jornada en la que Israel celebra la «unificación» de Jerusalén, durante las que las autoridades han dado permiso a los judíos para irrumpir en la Explanada.

Cientos de policías israelíes de unidades especiales y un número indeterminado de agentes de los servicios de inteligencia están intentando reducir a los musulmanes para permitir que los judíos puedan continuar la visita a la Explanada que los musulmanes consideran una provocación deliberada.

In this video, you’re watching Israeli forces arresting and beating a Palestinian man for no reason at Al-Aqsa. Jerusalem, Palestine. pic.twitter.com/Vurc4NC7sU

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) 2 de junio de 2019