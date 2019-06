Dosis bajas de insecticidas acortan a la mitad la vida de las abejas

Madrid, 3 Jun. (EUROPA PRESS).- Un nuevo estudio realizado por biólogos brasileños sugiere que el efecto de los pesticidas en las abejas podrían ser peores de lo que se pensaba.

Incluso cuando se utiliza a un nivel considerado no letal, un insecticida reduce la vida de las abejas hasta en un 50 por ciento. Los investigadores también encontraron que un fungicida considerado seguro para las abejas alteró el comportamiento de los trabajadores y los hizo letárgicos, poniendo en peligro la supervivencia de toda la colonia.

Los resultados del estudio se publican en Scientific Reports. El investigador principal del proyecto es Osmar Malaspina, profesor de la UNESP (Universidad del Estado de Sao Paulo).

Varias especies de abejas están en peligro de extinción en todo el mundo. El fenómeno se ha observado desde el año 2000 en Europa y los Estados Unidos, y al menos desde 2005 en Brasil. En Rio Grande do Sul, el estado más austral de Brasil, se reportó la pérdida de unas 5.000 colonias, que corresponden a 400 millones de abejas, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

El estudio fue realizado entre 2014 y 2017 por Colmeia Viva, una iniciativa de la asociación de la industria agroquímica (SINDIVEG), para identificar ingredientes activos que podrían estar asociados con la mortalidad de las abejas en los 44 productos que más se fumigaron en cultivos en el estado de São Paulo.

Los investigadores recolectaron material en 40 municipios de todo el estado. Trabajando con los apicultores, los agricultores y la industria agroquímica, elaboraron un conjunto de acciones recomendadas para proteger a los colmenares y hacer cumplir las mejores prácticas en la agricultura, así como el margen mínimo de seguridad cuando se aplican agroquímicos ya mencionados.

Según los científicos, los efectos beneficiosos del programa de asesoría Colmeia Viva ahora pueden ser evidentes. Mientras que 5,000 colonias desaparecieron en Rio Grande do Sul, las pérdidas fueron menores en Santa Catarina y Paraná, los otros dos estados en la región sur, y aún más bajas en el estado de São Paulo.

«Sin embargo, eso no significa que las abejas de São Paulo ya no estén en riesgo de los agroquímicos», dijo Zacarin. «Estamos comenzando a realizar pruebas para medir los efectos de la exposición combinada al insecticida y el fungicida en las abejas. Ya descubrimos que un fungicida específico no daña a las colonias de abejas cuando se pulveriza solo, pero se vuelve tóxico para las abejas cuando está asociado con un determinado insecticida. No los mata como lo hace el insecticida, pero altera su comportamiento y pone en riesgo las colonias».

Los ingredientes activos investigados fueron la clotianidina, un insecticida utilizado para controlar las plagas que atacan el algodón, los frijoles secos, el maíz y la soja, y la piraclostrobina, un fungicida que se aplica a las hojas de la mayoría de los cultivos de granos y frutas, así como a las legumbres y verduras.

«Probamos los productos agroquímicos para determinar la toxicidad en las larvas de abejas y el medio ambiente utilizando criterios relevantes en el sentido de que buscábamos niveles realistas, como los que se encuentran de forma residual en el polen de las flores», dijo Zacarin.

Éste es un punto importante. Cualquier agroquímico fuertemente rociado diezma las colonias de abejas casi de inmediato. Los investigadores están estudiando los efectos sutiles de la pulverización a medio y largo plazo. «Lo que queremos descubrir es cómo la acción residual de los agroquímicos aplicados, incluso a niveles muy bajos, afecta a las abejas», explicó Zacarin.