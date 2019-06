Ni México, ni EEUU: estos serían los mayores perdedores si Trump impone su arancel

Tras la amenaza, el mandatario aseguró por Twitter que de no ver resultados claros llevará a cabo la medida a partir del 10 de junio. Además acusó a México de «abusar» de su país.

El 10 de junio, EEUU impondrá un arancel del 5% en todos los bienes que entren a nuestro país desde México, de momento hasta que los migrantes ilegales paren de entrar desde México a nuestro país. El arancel decrecerá gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..



La gente ha dicho durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un «abusador» de EEUU, tomando pero nunca dando. Ha sido así durante décadas. Que paren la invasión de nuestro país de parte de narcotraficantes, cárteles y traficantes de personas.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019