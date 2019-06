Trump pide a México el cese inmediato del tráfico de seres humanos y droga como «gesto de buena voluntad»

Londres, 3 Jun. (EUROPA PRESS).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este lunes a México a cesar de «inmediato» el flujo de migrantes y drogas a través de su territorio como «gesto de buena voluntad».

«México debería parar de inmediato el flujo de personas y droga a través de su país hacia nuestra Frontera Sur como gesto de buena voluntad. ¡Pueden hacerlo si quieren!», ha asegurado Trump a través de su cuenta personal y verificada en Twitter.

Este mismo domingo, Trump exigía una vez más a las autoridades mexicanas que detengan «la invasión» de inmigrantes ilegales a través de la frontera o, de lo contrario, las empresas estadounidenses dejarán de operar en el país.

Trump, que acusa a México de «abusar» de Estados Unidos, ha fijado hasta el 10 de junio como plazo para que las autoridades mexicanas detengan el flujo de migrantes o impondrá aranceles progresivos sobre las importaciones para aniquilar la economía nacional.

«La gente lleva años diciendo que tenemos que hablar con México. El problema es que México es un ‘abusador’ de Estados Unidos. Siempre coge pero nunca da. Ha sido así durante décadas», ha explicado Trump en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, Trump ha proseguido con una amenaza. «O bien detienen la invasión de nuestro país por traficantes, cárteles y traficantes de personas, algo que podrían hacer muy fácilmente, o nuestras muchas compañías que han sido engañadas para instalarse al sur de la frontera regresarán a Estados Unidos gracias a estos aranceles», ha añadido. «¡América ya ha tenido suficiente!», ha concluido el mandatario estadounidense en su mensaje.

Las medidas anunciadas por Trump buscan que su vecino del sur ponga freno a la llegada de migrantes indocumentados que huyen de la pobreza y la violencia desde países de Centroamérica, principalmente, a lo cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido que México ha hecho un gran esfuerzo por resolver el problema.

«Sepan que no nos hemos quedado de brazos cruzados o (no crean) que no nos importa y que estamos viendo el asunto como si fuese nada más un problema de Centroamérica y de Estados Unidos, aunque México es país de paso», ha argumentado este sábado López Obrador.

El mandatario mexicano ha apuntado que no aceptará confrontación alguna con Estados Unidos porque no desea entrar en ninguna guerra comercial, pero no descartó acudir a tribunales internacionales para dirimir el conflicto de ser necesario.