Colectivos y agrupaciones realizan en Perú movilización en favor de cierre del Congreso

Lima, 4 jun (Sputnik).- Colectivos ciudadanos y organizaciones políticas de Perú realizaban una movilización el martes en apoyo a la disolución del Congreso, el cual debatía si otorgaba su apoyo al Ejecutivo bajo la aplicación de la cuestión de confianza.

«Me sumo a la invitación para la movilización que comenzará a las 6:00 pm (hora local, 23:00 GMT) en la plaza San Martín (centro de Lima), pongamos freno a la corrupción y abramos un curso democrático al país», expresó Verónika Mendoza, líder del partido Nuevo Perú (izquierda), en declaraciones al multimedio RPP.

Mendoza afirmó que esta manifestación se da en un día en el que «la democracia está en juego» con la realización de un debate en el pleno del Congreso sobre el apoyo que le debe dar a seis proyectos de reforma del Ejecutivo.

Asimismo, expresó que los colectivos y participantes de la marcha están a favor de la reforma política, impulsada por el Ejecutivo.

Además, indicó que no tienen confianza en el actual Congreso, copado por la mayoría de la coalición del partido opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha) y el Partido Aprista Peruano (centroizquierda), que agrupan 57 escaños de un total de 130.

Por este motivo, demandan la disolución del parlamento por parte del Ejecutivo.

«Creemos que este Congreso, aún si apoya las reformas del Gobierno, no garantiza que podamos avanzar en un camino que ponga freno a la manera corrupta de hacer política (…) No seamos ingenuos, no van a sacar la reforma política aún si dan su confianza (respaldo al Ejecutivo)», indicó la líder de izquierda.

Por su parte, el partido Frente Amplio (izquierda) también se sumó a la manifestación.

«Este Congreso no va más, es indefendible, no daremos el voto de confianza y hacemos un llamado a la población a movilizarse exigiendo un nuevo pacto constitucional. #CierreDelCongreso», comunicó el Frente Amplio en su cuenta en la red social Twitter.

La marcha tenía la intención de llegar hasta la sede misma del Legislativo.

El martes, el pleno debía votar si apoyaba la aprobación de seis proyectos de ley que forman parte de la reforma política que está impulsando el Ejecutivo.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional que obliga al Congreso a dar o negar la confianza al gabinete; y en este caso debe decidir si respalda los proyectos mencionados.

La Constitución determina que si en un mismo mandato el Congreso niega su confianza dos veces al gabinete, el presidente tiene la facultad de disolverlo y convocar elecciones legislativas.

El Congreso ya negó la confianza al gabinete en 2017.

El primer proyecto de la reforma política es el que establece que el retiro de la inmunidad parlamentaria sea potestad de la Corte Suprema y no del Congreso, como sucede actualmente.

Ese proyecto fue archivado el 17 de abril pasado en la Comisión de Constitución con los votos de parlamentarios del partido opositor Fuerza Popular (fujimorismo, derecha).

El segundo se refiere a la prohibición de que personas condenadas por delitos graves, como corrupción y terrorismo, puedan postular a cargos públicos, mientras que el tercero busca prohibir el uso de dinero ilícito en el financiamiento de las campañas electorales mediante un sistema estricto de fiscalización.

El cuarto proyecto de ley demanda una participación de las mujeres en la política con un enfoque de paridad y alternancia, y el quinto plantea la celebración de elecciones primarias en los partidos políticos para definir sus candidatos a los cargos de presidente de la República y congresistas. (Sputnik)