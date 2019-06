Arte costarricense presente en importante Festival de Arte en China

San José, 6 Jun (Elpaís.cr).- El proyecto artístico que ha venido activando diferentes sitios de la Gran Área Metropolitana con el mensaje humanista de que nuestra existencia va más allá de la piel que nos tocó vestir, viajará a Beijing para “desnudar” al público chino.

Así, el Circuito Traje Humano, declarado de interés cultural nacional por parte de la Ministra de Cultura Sylvie Durán y el Presidente de la República Carlos Alvarado, suma una sede más: El Museo de Arte Mundial de Beijing (Beijing World Art Museum) del 14 al 21 de junio en el marco del Festival de Arte China, Latinoamérica y Caribe 2019, en el que se exhibirá una curaduría especial de Traje Humano con las obras pictóricas de Man Yu y los videoartes colaborativos con Helen Núñez y Julián García.

El Festival

La actividad incluye artistas de más de 10 países de Latinoamérica y el Caribe, en diferentes disciplinas como la música, la danza e incluso gastronomía. Por su parte, eruditos y académicos de las artes visuales invitados por el Ministerio de Cultura de China conforman la curaduría de las obras que se muestran en las exposiciones del Festival. En artes visuales se contará con la presencia de: Diego Cirulli (Argentina), Enrique Rosas (México), Gustavo Fernández (Uruguay), entre otros, y Man Yu de Costa Rica.

Paralelo a las exposiciones del Festival, este año se celebra la sexta edición del programa de residencia artística organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo de China. En los años anteriores, así como en la presente edición, los artistas expositores estarán en diferentes provincias del país asiático para realizar intercambios culturales y creación artística, teniendo la oportunidad de comprender mejor la diversidad cultural, la experiencia local y la vida en China. De esta forma, el Festival es un viaje de colisión y comunicación artística y filosófica.

El trasfondo del proyecto artístico Traje Humano

Por medio de la promoción de la introspección sobre la existencia física, los contenidos de Traje Humano apuntan a resolver, desde el origen, problemáticas personales sobre la percepción de imagen que se crean por la falta de conciencia sobre el propio ser de cada persona. Al profundizar en que las diferencias que generalmente dividen a la sociedad son de origen meramente físico o material, el proyecto Traje Humano ataca problemáticas sociales discriminatorias, entre la xenofobia, el racismo, el sexismo, la homofobia, la discriminación por discapacidades, por imagen, entre otros tipos de discriminación tener trajes humanos distintos.

Por el otro lado, el formato de circuito en el que se ha desarrolla el proyecto Traje Humano, así como la inclusión de artistas de distintas disciplinas (artes visuales, escultura, instalación, video, diseño, performance, música) aporta a tener una visión más integrada e inclusiva de las diferentes artes. Esto permite a los propios artistas explorar las posibilidades de trabajo conjunto en torno a mensajes que puedan ser comunicados en diferentes lenguajes artísticos y, por ende, tener mayor profundización en públicos que son más afines a una expresiones artísticas que a otras.

El origen de Traje Humano

Profundizando en el proceso creativo, el bullying que Man Yu sufrió desde niña fue lo que la condujo a estudiar más a fondo sobre esa piel que envuelve al ser que define la identidad. A nivel social, por la segregación étnica originada por la migración, el acoso escolar hizo creer a Man Yu que ella era defectuosa, irrelevante y desagradable.

Pintó su 1er cuadro al óleo llamado “Traje Humano” a los 9 años. Pintó como ella se sentía en ese momento, vulnerable, triste, asustada, quebrada… Una piel de adulta cansada colgada sobre un gancho de ropa. Al lado de ese «traje humano» estaba su cama, una cuna en la esquina de la habitación como metáfora de su alma que es inocente como la de un bebé y cómo su entorno estaba por destruir su infancia.

«Por qué soy así?» Esa pregunta resonaba en la cabeza de Man Yu una y otra vez, cada día, desde que vino a Costa Rica. No por días, ni por meses, sino, por años, desde 1er grado de escuela, hasta antes de entrar al colegio. Maldecía su piel amarilla, sus ojos pequeños y rasgados, su boca que no articulaba bien el español, su timidez, hasta su estatura. Toda ella representaba un error de la naturaleza y de su propia naturaleza. De esta forma, su 1ra obra Traje Humano, fue su refugio, su desahogo en ese momento, así como en todo el período escolar se refugió en otros dibujos que ya no existen.

“Muchos años pasaron, un día del año 2012, mi mamá encontró esa obra y me preguntó si la tiraba a la basura… cuando la miré, todos los recuerdos regresaron, pero esta vez yo me encontraba en una posición menos vulnerable y con otro enfoque, transformé esa oscura y dolorosa etapa vivida en un esfuerzo por inducir al espectador a meditar sobre su verdadera identidad escarbando piel adentro, atravesando de afuera hacia adentro, capas y capas de realidades e ilusiones” menciona Man Yu. Así mismo, procura que la muestra Traje Humano, sea un viaje, lleno de experiencias subjetivas y surrealistas, que recorran desde lo más superficial, como la belleza física, hasta tocar las fibras más profundas, ahondando en temas de la esencia y propósito humano.

Empresas ticas comprometidas con el mensaje social, humanista y cultural

A la iniciativa cultural se suman empresas ticas comprometidas con el mensaje social y humanista de Traje Humano. Jaguar Land Rover, Clínica Bíblica, Establishment Labs, Mudanzas Mundiales, CLC Comunicaciones, entre otros, apoyan el proyecto y amplían el mensaje de que las personas son mucho más que la piel que les tocó vestir y externan su compromiso con las personas precisamente a través de su participación en el circuito.

“Quienes logran identificarse con una obra de arte también son artistas. Aún sin saber de técnicas, quienes conectan con una obra y su mensaje, y además contribuyen a la difusión del mensaje, se convierten en parte activa de la misión del artista”, comenta Man Yu.

(*) Colaboración de Iris Lam Chen