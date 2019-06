Un reciente error «crítico» de Windows es potencialmente tan peligroso que hasta la NSA pide a los usuarios actualizar sus equipos

Nueva York, 6 Jun (RT/Sputnik).- A mediados del mes de mayo, Microsoft emitió una alerta sobre un error «crítico» del sistema operativo Windows XP, y versiones posteriores, denominado CVE-2019-0708. La amenaza informática ha resultado ser tan peligrosa que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó esta semana a todos los usuarios de este sistema operativo a que actualicen sus equipos.

#Cybersecurity Advisory: we urge Microsoft Windows administrators and users to patch systems to address the #Bluekeep vulnerability.

For more information, see the full advisory here:https://t.co/JRu76pvT9H

— NSA/CSS (@NSAGov) 4 de junio de 2019