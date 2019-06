Asociaciones de desarrollo son blanco de los estafadores

San José, 7 Jun (Elpaís.cr).- La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) advierte a las organizaciones comunales del país que personas inescrupulosas están haciendo llamadas telefónicas con el fin de estafar al movimiento comunal.

Los presuntos estafadores se identifican como funcionarios de Dinadeco y solicitan a los dirigentes comunales que brinden información sobre sus cuentas, sobre los correos electrónicos, les dicen que les van a tramitar códigos para actualizarle los datos ante la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o que se registren en una plataforma para activar la firma digital con la Institución.

“Yo recibí una llamada de un sujeto que dijo ser funcionario de Dinadeco y llamarse Jorge Rodríguez, me preguntó si yo era el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de El Jardín de Dota, y me dijo que necesitaban de mi colaboración porque debían tramitar la firma digital porque ya se nos había aprobado el proyecto de compra un terreno y para poder depositarnos el dinero se requería el trámite.

Yo eso lo estaba esperando, ya nos habían comunicado de la aprobación del proyecto y estábamos ansiosos y muy contentos por la buena noticia. Me dijo que me iban a ayudar para hacer el trámite en línea, que entrara a la página del Ministerio de Hacienda y me explicó lo que iba viendo en la pantalla, luego me dijo que entrara a una sección específica y que digitara la dirección de correo electrónico de la asociación, yo no me lo sabía de memoria, entonces me dijo que si yo estaba de acuerdo que digitara el correo personal.

Él me insistía que no tenía que digitar ninguna clave, solo poner mi correo. Entonces yo me sentí seguro, me hizo entrar a otra página, digité el correo y en unos veinte minutos empezaron a hacerme retiros de mi cuenta bancaria. Lograron hackear mi correo electrónico, sustraer mis estados de cuenta, ingresar a mis cuentas y decir en la banca en línea que había olvidado la clave para que les llegara al correo una nueva contraseña y con eso poder hacer los movimientos bancarios. Me robaron más de dos millones de colones que tenía”, indicó Ronald Calderón, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de El Jardín de Dota.

Quienes realizan estas llamadas, les indican a los líderes comunales que el trámite es urgente y verifican que hayan recibido recursos provenientes del 2% del Impuesto sobre la Renta, que tengan aprobados proyectos pendientes de depósito por la Tesorería Nacional o reclamos por recursos pendientes de depósito.

“Me llamó un sujeto que dice llamarse Mauricio Moreira y ser funcionario de Dinadeco, me dijo que estaba haciendo un trabajo relacionado con el nuevo paquete tributario en relación al IVA y que las fundaciones y asociaciones deben entrar al sistema de Hacienda para hacer un papeleo y poder estar exentos del impuesto. Yo le dije que nosotros éramos una organización sin fines y de lucro y que estamos exentos, entonces me dijo que de la recaudación que se iba a dar Dinadeco iba a recibir ciertos fondos para distribuir entre las organizaciones que aplicaran por medio de ese trámite en línea. A mí me pareció muy sospechoso y le dije que, si eso era cierto, prefería que me dieran una cita para hacer el trámite en Dinadeco. El señor me dijo que no había problema y me dio la cita para que llegue a Dinadeco en Zapote el próximo martes a las 2:00 pm y me insistió en adelantar algunas cosas en línea a las que yo no accedí”, relató Alberto Monge de la Fundación por la Interacción Real por el Medio Ambiente.

Ante estos casos, Dinadeco advierte que no se encuentra solicitando actualización de datos, ni realizando trámites de esta naturaleza, y le recuerda a la dirigencia comunal que no debe dar información de correos electrónicos, cuentas bancarias y personería jurídicas a desconocidos, siendo que la Institución siempre les ha tenido asignado un promotor social a cada asociación de desarrollo.

Usted puede denunciar estos actos al 800 8000 645 ó al 2495-6701 del Organismo de Investigación Judicial, o en caso de duda comunicarse a Dinadeco a la oficina regional más cercana.