Rusia y China evitan que Venezuela sea dominada por EEUU, indica analista

Caracas, 7 jun (Sputnik).- Los gobiernos de Rusia y China intentan evitar que EEUU tenga el dominio absoluto de Venezuela, y apuestan a que el país sudamericano pueda disponer de sus bienes libremente, dijo en entrevista con Sputnik el analista internacional, Ernesto Wong.

«Venezuela es importante por su interés geopolítico y sus recursos, pero Rusia y China no están apoyando a su Gobierno porque esos quieran ganarse los recursos que posee, sino para que Venezuela, por lo menos, disponga libremente de sus recursos, y no sea dominada por un poder como el de Estados Unidos», afirmó el experto en relaciones internacionales y profesor en derecho Internacional público de la Universidad Bolivariana.

Al dar su respaldo al presidente Nicolás Maduro, Rusia y China están defendiendo una «causa justa», resaltó Wong.

«Rusia y China están defendiendo una causa justa, porque si no fuese así no estarían involucrados como pasa en otros lugares del mundo donde Rusia y China no se meten, ni tienen que ver con eso», añadió el experto, que también es profesor del seminario de África de la Universidad Central de Venezuela y de la cátedra de política exterior de la nación caribeña en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos «Pedro Gual».

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, se reunieron esta semana en Moscú y en la declaración final del encuentro reiteraron que se oponen a una intervención militar en Venezuela y que apuestan a la estabilización política de la nación caribeña.

Wong cree que ese encuentro tiene «mucho significado», pues ambos mandatarios están resueltos a trazar el camino para consolidar la «globalización solidaria», a la que se refirió el expresidente cubano, Fidel Castro, hace 20 años (1926 – 2016).

«Significado de la unión de Rusia y de China, esa alianza estratégica está basada en la repercusión que pueda tener un territorio gigantesco que es casi la tercera parte del mundo (…) Se va a dar un paso en ese nuevo orden global; la globalización solidaria de la que habló Fidel hace 20 años está cada día más en vías de consolidarse», agregó.

Los dos países declararon que tienen la intención de cooperar en temas relacionados con América Latina, prestar atención al fortalecimiento de los contactos mutuos y la cooperación en el desarrollo de las relaciones bilaterales con los Estados de América Latina y el Caribe y continuar promoviendo la estabilidad y la prosperidad en la región. (Sputnik)