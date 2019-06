O uno u otro

Las últimas dos elecciones de Costa Rica, llevaron sorpresa y goleada, pero fue por “default”. Luis Guillermo en diciembre del año 2013, no tenía ni el margen de error a su favor, ¿entonces qué sucedió? ¿Cómo ganó por 1.3 millones de votos? No era ni un líder carismático ni tenía pedigree de estadista, ¿cómo sucedió?

El flamante secretario general del partido Liberación hasta cinco años antes, arrasaba a un deslucido liberacionista Johnny Araya, con el único capital político de ser sobrino de don Luis Alberto Monge y hermano de Rolando Araya, ¿cómo sucede ese fenómeno que demostró apenas el día de toma de posesión ser un chasco? Muestra una serie de engañifas que ni siquiera quienes dudamos siempre de él esperábamos: no solo cerrar la DIS, sino colocar al frente de ella a Mariano, un personaje político de nula militancia pública. Poner de ministro de la Presidencia a Melvin, un obispo luterano perfectamente desconocido y sostenerlo un año contra todo tipo de ataques, ¿o sería una técnica de desviar la atención de los verdaderos acontecimientos de Zapote?

Luis Guillermo fue un “Arista” puro, favorecido con el respaldo de Oscar en la secretaría del PLN y luego embajador suyo ante la ONU, y director de la Fundación Arias. Más no se podía ser y no obstante arrasa en la elección de segunda vuelta.

No entraré a discutir qué tan malo resultó su gobierno, no es ese el fin del artículo, aunque defraudó de “forma tardans” a miles de sus seguidores y después de irse siguió defraudándolos.

Hoy por hoy representa el presidente con más cuestionamientos en su maleta y no dejó nunca su sonrisa pícara. Johnny, el peor candidato que pudo tener el PLN, se fue con un rejuntado protestante y recuperó la silla municipal: es decir, del ahogado el sombrero.

La siguiente elección suceden prácticamente los mismos enigmáticos pasos, un Antonio Álvarez con muy poca raigambre liberacionista por haberse marchado hablando muy mal del PLN, luego regresa prácticamente con el único respaldo del antifiguerismo, Johnny se le acerca timoratamente, viene la primera ronda y Carlos Alvarado, un perfecto desconocido en la política nacional, se perfila como la única alternativa frente al nuevo fenómeno político: el neopentecostalismo, representado por otro desconocido, Fabricio Alvarado, un converso reciente que levantando la bandera del anticatolicismo, atrae una gran masa electoral y pone en jaque a los grupos políticos todos.

Otton Solís , quien hasta ese momento había navegado con una bandera de ética y moral que se fabricó cuando abandonó el PLN, le presta su paraguas a Carlos Alvarado, lo que aunado al antipentecostalismo, le sube en las encuestas y lo lleva a un reñido final, que al convertirse por ley en una segunda ronda electoral, presenta un nuevo fenómeno “ya conocido” como el voto contra el otro. Fenómeno verdaderamente interesante en Costa Rica.

¿Por qué se viene dando ese fenómenos que no muestra una realidad electoral coherente? Primero, hay una total ausencia de líderes políticos, no hubo un verdadero relevo generacional, se perdió completamente el horizonte de seguridad del costarricense, ya no había hacia quien voltear los ojos.

Segundo, ante un verdadero “nudo gordiano” de nuestra economía, muchos políticos inteligentes, se escondieron para no ser ligados a la catástrofe, aunque desde luego si lo están, pero ya no quisieron meterse en las tiendas del PLN ni del PUSC, tomaron un retiro sabático con frío y claro cálculo.

Costa Rica hoy por hoy está dividida en dos grandes grupos: los privilegiados y los sin privilegio, a los primeros corresponden empresarios y empleados públicos de alto costo, sumando también los pensionados de lujo.

El segundo grupo son los empleados públicos de segunda clase, es decir los del salario único, y los empleados privados en su mayoría mal pagados. No existen medias tintas, hay dos grupos en franca pugna, aunque los fríos números de nuestra economía demuestran que aquí no habrá vencedores, cuando haya que apretar la cincha: ya comenzamos con el hueco fiscal de Luis Guillermo y Helio Fallas, ahora parece que Carlos Alvarado y doña Rocío, apenas pueden medio mantener a flote el barco. Las contradicciones tan evidentes del presidente, muestran a las claras que él nunca pensó en ganar las elecciones, fue un bingo que hubo de enfrentar mediante un “rejuntado” de muchos partidos, que no le hace ningún bien al país.

Estábamos en ambos periodos entre uno u otro, o Johnny con su extraña renuncia y Luis Guillermo con el partido que se había fabricado Otton pero que le quitaron de las manos, en el otro round fue un fundamentalista religioso contra un desconocido apadrinado por el otrora conocido paraguas de Otton Solis.

De todas maneras, el bicentenario de nuestra independencia nos agarrará con muchos problemas, en un efecto sumatorio, que no sabemos adónde nos llevará. El horizonte muestra un renacimiento del fanatismo religioso que se avisora como el gran ganador de masas. Este renacer está apalancado como un grupo de choque contra la proliferación de grupos de género, por proabortistas y otros grupos que tienen en sus filas a los anteriores ecologistas y grupos de izquierda.

Ingenuamente podríamos creer que es un fenómeno casual que se ha formado solo.

Verdaderamente se trata de todo un movimiento neoliberal de última generación, luchando por tomar la bandera de la unidad capitalista.

Estaremos de cualquier modo ante la lucha de “o uno u otro”.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico