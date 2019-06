Trump amenaza con aranceles a México si parte del acuerdo migratorio no es ratificado por su Congreso

Washington, 10 Jun. (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes la firma de otro de los apartados del acuerdo sobre migración y seguridad con México y ha amenazado con aplicar aranceles al país vecino si su Congreso no ratifica el pacto.

«Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo sobre migración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha pedido sin respuesta durante muchos años», ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

«Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará la aprobación del organismo legislativo de México. No anticipamos un problema con la votación pero, si por cualquier motivo no hay aprobación, los aranceles serán restaurados», ha advertido.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..

