EEUU sanciona a 3 empresarios y 13 compañías vinculadas a presidente sirio Bashar Asad

Washington, 11 jun (Sputnik).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas inglesas) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió sanciones este martes contra el empresario sirio Samer Foz, dos de sus socios y familiares y 13 compañías vinculadas al presidente Bashar Asad.

«Los siguientes individuos han sido agregados a la lista de Personas Especialmente Designadas de la OFAC: Foz, Amer (…), fecha de nacimiento 11 de marzo de 1976; Foz, Husen (…), fecha de nacimiento 25 de mayo de 1981; Foz, Samer, fecha de nacimiento 20 de mayo de 1973», dijo la entidad en un comunicado.

Una declaración del subsecretario de Inteligencia Financiera y Terrorismo del Departamento del Tesoro, Sigal Mandelker, agregó que: «Samer Foz, sus parientes y su imperio empresarial sacaron ventaja de las atrocidades del conflicto sirio para generar negocios y ganancias».

Mientras las empresas agregadas a la lista de entidades sancionadas en el marco de las medidas de EEUU contra Siria son: Al-Mohaimen for Transporting & Contracting, Aman Damascus Joint Stock Company, Aman Holding Company, ASM International Trading LLC, BS Company Offshore, Four Seasons Damascus, Foz For Trading, Lana TV, Mainpharma, Mena Crystal Sugar Company Limited, Orient Club, Silver Pine y Synergy Sal Offshore.

Samer Foz es presidente y gerente general de Aman Holding, anteriormente conocida como Aman Group, que es propietaria de más de una docena de empresas.

A su vez, el canal de televisión Lana TV, con sede en Líbano, también es propiedad de Samer Foz y ha sido empleado para atraer inversiones en Siria mediante publicad del proyecto Marota City en el distrito Mazzeh de Damasco, según el Departamento del Tesoro.

La OFAC alega que Asad firmó en 2012 un decreto para expulsar a los habitantes de zonas pobres de la capital siria con el fin de abrir espacio para proyectos lujosos de reconstrucción de la ciudad devastada por la guerra, como Marota Citty, en Mazzeh.

«Para financiar y cumplir con esos contratos, el régimen conformó empresa de riesgo compartido con ejecutivos privados, entre ellos Samer Foz», dijo el Departamento del Tesoro en su comunicado.

Este accionar, «tomar propiedades de ciudadanos sirios y entregar la tierra a colaboradores millonarios del régimen para desarrollo inmobiliario a cambio de compartir las ganancias, aparece como la estrategia habitual de Asad para la reconstrucción de alta calidad en la Siria destrozada por la guerra», dice el comunicado del Departamento del Tesoro.

Las autoridades estadounidenses aseguran que la empresa de Samer Foz, Aman Holding, entró en octubre de 2017 en una de esas asociaciones con el Gobierno de Asad.

Aman Holding y la empresa estatal Damascus Cham PJSC conformaron entonces la compañía Aman Damascus, en la cual la firma de Samer Foz posee la mayoría accionaria.

Las autoridades sirias le entregaron a Aman Damascus la construcción de tres rascacielos y de cinco complejos de viviendas de lujo en un contrato por valor de 312 millones de dólares, según la OFAC.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han emitido sanciones contra el Gobierno de Bashar Aad en el marco del conflicto armado que vive ese país de Medio Oriente desde marzo de 2011.

En esa guerra, las fuerzas gubernamentales se enfrentaron a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas.

Cientos de miles de personas perdieron la vida en las hostilidades en el país árabe. (Sputnik)