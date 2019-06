Trump esgrime como «secretos» las acciones por si fracasa acuerdo México-EEUU, dice Ebrard

Ciudad de México, 11 jun (Sputnik).- La supuesta página «secreta» que el presidente de EEUU, Donald Trump, esgrimió ante periodistas en Washington el martes contiene los siguientes pasos que su país y México tomarían si en 45 días fracasan la medidas del acuerdo bilateral sobre migración, dijo el martes canciller del país latinoamericano Marcelo Ebrard tras enviar un informe de la negociación al Senado.

«Si EEUU determina que después de 45 días de la declaración conjunta, las medidas migratorias tomadas no alcanzan los resultados suficientes, tendríamos 45 días más (para preparar una respuesta) si las medidas no son aceptadas (…), no hay otro acuerdo más», respondió Ebrard en conferencia de prensa.

El acuerdo bilateral fue firmado el pasado 7 de junio.

El canciller explicó que ese calendario no fue incluido en el texto del acuerdo conjunto, presentado la noche del viernes 7 de junio en Washington, pero que está contenido en un documento que estaba enviado a la Cámara de Senadores de México este martes, sobre la trama de las negociaciones.

Diseñamos un sistema que nos permita coexistir con las distintas visiones del tema migratorio de 🇲🇽 y 🇺🇸 Desplegamos la #GuardiaNacional en la frontera Sur —no como militarización— sino para que los flujos migratorios sean regulados, ordenados y seguros. El Sur también importa. pic.twitter.com/DzqPvjcz4q — Gobierno de México (@GobiernoMX) 11 de junio de 2019

Desde el domingo recién pasado, Trump comenzó a amenazar que en las negociaciones «se acordaron algunas cosas que no se anunciaron en el comunicado», y que las revelaría «en el momento apropiado».

Las acciones que el Gobierno estadounidense intenta imponer, si las medidas tomadas fracasan, dijo Ebrard, se centran en que México debe operar como un «tercer país seguro o (EEUU) desataría una guerra comercial», imponiendo aranceles a las importaciones de bienes mexicanos.

Los negociadores de la Casa Blanca mostraron «escepticismo» sobre las medidas migratorias, reveló el jefe de la diplomacia mexicana.

«Si bien reconocen que acciones del acuerdo demuestran compromiso (mexicano), prefieren algo más para disuadir a los migrantes, y proponen que México firme un acuerdo de ‘tercer país seguro’ como Turquía con la Unión Europea», detalló.

De esa forma, al otorgar en este país latinoamericano asilo como tercer país seguro» a los migrantes indocumentados, que huyen de la violencia y la pobreza, quedarían impedidos legalmente de solicitarlo a EEUU.

«Con la evaluación de 45 días, podríamos preparar nuevas acciones en 45 días más, si las medidas no son aceptadas», insistió Ebrard.

México considera que las medidas surtirán efectos para disminuir la migración, que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ilustró con la detención de más de 140.000 inmigrantes en su territorio, en mayo, aunque no se fijaron metas numéricas para evaluar el acuerdo, explicó el canciller.

Pero si las medidas no funcionan, «México preparará los argumentos para una nueva ronda de negociaciones y demostrará lo que se puede y lo que no se puede».

En términos generales, considera que las partes deben negociar la creación de un nuevo «sistema regional de asilo y refugio», en el que participen además todos los países centroamericanos involucrados en la crisis migratoria, que el Gobierno de México debería presentar al Senado. (Sputnik)