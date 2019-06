El PSOE no descarta el escenario de sacar adelante la investidura con la abstención de los independentistas

Madrid, 12 Jun. 2019 (Europa Press).- El PSOE no descarta el escenario de sacar adelante la investidura con la abstención de fuerzas independentistas catalanas, pese a que ésa no es su preferencia, como venían trasladando en los últimos días afirmando que no quieren hacer descansar la gobernabilidad de España en estas formaciones.

Así lo ha expresado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha señalado que el propósito de Sánchez es salir investido en primera vuelta por mayoría absoluta y, si no lo consigue, obteniendo más síes que noes en segunda vuelta. ¿Incluyendo a los independentistas?, le han preguntado. «Incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo», ha dicho.

El propio Ábalos ha manifestado en numerosas ocasiones que preferiría el apoyo de Ciudadanos al de los independentistas en una investidura, pero sus palabras este miércoles llegan un día después de que tanto PP como Ciudadanos hayan rechazado la petición que les lanzó el PSOE: facilitar con su abstención la investidura de Sánchez para evitar que ésta dependa de los independentistas.

De hecho, este jueves la ‘número dos’ del PSOE, Adriana Lastra, se entrevistará con representantes de ERC y de Junts, dentro de la ronda de contactos entablada por el PSOE de cara a la investidura en la que sólo han excluido a dos fuerzas: Bildu y Vox.

Ábalos también ha resaltado que hoy por hoy existe «más voluntad de construir, numéricamente, que de obstruir, y eso sí que es al menos una nota esperanzadora». Además, ha recordado, que «no hay alternativa» a una investidura de Sánchez, por más que se prolongue el proceso.

Pero no ha querido fijar aún plazos para la investidura, como ha hecho el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que se ha mostrado convencido de que habrá gobierno antes de agosto, tras una o dos investiduras, tras reunirse este miércoles en el Congreso con Ábalos.

No hay decisión sobre fecha de la investidura

Aunque sí ha confirmado que es voluntad del Gobierno estar «el menor tiempo posible» en funciones. «Los plazos no son ni unos ni otros porque no están decididos», ha precisado en referencia a las estimaciones de Baldoví.

Además de con Compromís, Ábalos se ha reunido en el Congreso con representantes de PNV y UPN. Los nacionalistas vascos han advertido al PSOE de que no tiene aún el apoyo de sus seis diputados, si bien aseguran que el objetivo final que persiguen es la estabilidad institucional.

Los dos diputados de UPN, por su parte, han condicionado su posible colaboración para que salga adelante la investidura de Sánchez a que los socialistas navarros dejen gobernar tanto en la comunidad foral como en el ayuntamiento de Pamplona a la coalición de Navarra Suma que conforman junto al PP y a Ciudadanos. En caso contrario, su voto será un no.

Ábalos ha destacado de sendos encuentros el espíritu «constructivo» con el que se han desarrollado y se ha comprometido a que la semana próxima el PSOE responderá a las propuestas recibidas, que han tenido mucho que ver con sus respectivos territorios. Tanto en Compromís, como en PNV y UPN, Ábalos ha visto una «actitud de colaborar y entenderse para que se produzca una investidura que permita la gobernabilidad».