Rusia exige que EEUU justifique sus acusaciones sobre ensayos nucleares

Viena, 14 jun (Sputnik).- Moscú pide que Washington presente pruebas de las violaciones por parte de Rusia de la moratoria de los ensayos nucleares, declaró este viernes embajador ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov.

«Estados Unidos reiteró que Rusia realiza ensayos nucleares. Esta acusación ya fue refutada por el sistema de vigilancia internacional el 29 de mayo. Curiosamente, hace dos semanas Estados Unidos dijo ‘tal vez’, pero ahora lo dice categóricamente. ¿Consiguieron pruebas? Sería bueno que las presenten. De lo contrario, es indigno», escribió Uliánov en su cuenta de Twitter.

La víspera, la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una declaración en la que afirmó que «el Gobierno de EEUU, incluida la Comunidad de Inteligencia, llegó a la conclusión de que Rusia realizó ensayos nucleares».

DIA respondió de esta manera a las preguntas que había recibido tras las declaraciones de su director, Robert Ashley, hechas a finales de mayo.

Ashley dijo entonces que «Rusia probablemente no respeta la moratoria de los ensayos nucleares basada en el principio de ‘potencia cero’, tal y como está previsto».

Tras las declaraciones de Ashley, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (Otpce) informó que no encontró ninguna evidencia de violaciones por parte de Rusia.

Sin embargo, a diferencia de Rusia, Estados Unidos no ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y por lo tanto no tiene compromisos que emanen de ese acuerdo.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, entre ellos EEUU.

Todos los países de Europa, incluidos Rusia, Reino Unido y Francia, ratificaron el TPCE. En 2013, el entonces presidente Barack Obama declaró que lograría que el documento fuera ratificado por EEUU para 2016, pero allí quedó. (Sputnik)