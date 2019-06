Enviados de Guaidó hacen fiesta con los dineros para los refugiados venezolanos en Colombia

Engaño con la cena benéfica

Además, el autor de la investigación reporta que Barrera y Rojas trataron de organizar una cena benéfica en el lujoso restaurante Pajares Salina, en la urbanización de Chicó Norte en Bogotá para recaudar fondos para el mantenimiento de los militares y sus familias, y enviaron invitaciones a las Embajadas a nombre de la representación venezolana encabezada por el embajador de Guaidó, Humberto Calderón Berti.

El evento no se concretó porque miembros de dicha representación oficial se percataron de ello y notificaron a otras Embajadas que no tenían nada que ver con aquella cena benéfica.

Familiares de un desertor militar venezolano tras el desalojo de un hotel en Cúcuta, 15 de mayo. / Feley Ospina

Avendaño también señala que la cifra proporcionada por los representantes de Guaidó a Iván Duque de que en Cúcuta había 1.450 militares no correspondió con la de la inteligencia colombiana, que evaluó que en realidad eran unos 700 funcionarios, y que Barrera y Rojas habían inflado el número de desertores.

Un miembro de la inteligencia colombiana le contó que el Gobierno de Guaidó en Caracas fue avisado de los hechos y aseguró que Leopoldo López y el propio Guaidó se enteraron de todos los actos de Barrera y Rojas. Ambos fueron posteriormente apartados de sus cargos, pero contaron con «una defensa a ultranza» desde Caracas, con amenazas e intentos de responsabilizar de todo a la Embajada de Calderón Berti, según el periodista.

El destino de la ayuda humanitaria

Barrera y Rojas también eran responsables del manejo de la ayuda humanitaria de distintos países estacionada en Cúcuta. En ese sentido, Avendaño menciona otro nombre, el de Miguel Sabal, que tenía que supervisar todo lo que estaba relacionado con USAID.

Tres fuentes confirmaron al periodista bajo condición de anonimato que se dañó al menos el 60 % de los alimentos donados y la comida estaba ya podrida. «Todo lo que envió el presidente [de Chile] Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino», le comentó una de las fuentes.