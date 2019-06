Ambiente impredecible afecta apetito por invertir en México, dice Moody’s

Ciudad de México, 17 jun (Sputnik).- Un ambiente político impredecible en materia de decisiones del Gobierno de México socava la confianza de los inversores y la perspectiva económica del país, indicó este lunes un análisis de la calificadora Moody’s Investors Service.

«Si bien el apetito por invertir en proyectos de infraestructura en México existe, el ambiente impredecible que siguió a la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México también ha socavado la confianza del mercado y de los inversionistas en el sector», dice el análisis firmado por el director de Moody’s para América Latina, Alejandro Olivo.

A la incertidumbre económica se suman la carga financiera de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la amenaza de confrontación comercial con EEUU, a pesar de la apuesta gubernamental de duplicar el ritmo de crecimiento.

«Continuamos anticipando un año desafiante para la economía de México y prevemos que el crecimiento se desacelerará de dos por ciento en 2018 a 1,2 por ciento en 2019», expuso Olivo.

También genera incertidumbre la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar con fondos públicos a Pemex, que carga con una deuda de 107.000 millones de dólares.

«Pemex necesitará aún más respaldo gubernamental si ha de lograr sus ambiciosas metas de producción, y pudiera también requerir ayuda para sus grandes vencimientos de deuda», dice el análisis difundido este lunes en medios bursátiles y financieros.

Olivo considera que los ingresos presupuestales serán inferiores a las estimaciones gubernamentales, a pesar de los recortes del gasto federal aplicados para mantener la disciplina y equilibrar el saldo fiscal.

«Los ingresos públicos pueden ser más bajos que lo que anticipa el Gobierno, lo que requeriría recortes de gasto para mantener la disciplina fiscal, como ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador», dijo Olivo.

El estatal Banco de México redujo por cuarta vez su proyección de crecimiento para 2019, a un rango que va de 0,8 a 1,8 por ciento, sostenido por el mercado interno que se vería impulsado por programas sociales con ayudas directas a beneficiarios.

«El motor que de alguna manera sostiene a la economía es el mercado interno, y tiene un efecto positivo de la derrama de dinero que ha hecho el Gobierno en sus programas de becas y transferencias a familias de bajos recursos, aprendices, estudiantes y personas de la tercera edad», según el analista.

López Obrador criticó el 7 de junio a las calificadoras de riesgo financiero, luego que Fitch Ratings rebajó a grado «especulativo» la deuda de Pemex y Moody’s cambió la perspectiva soberana de México de estable a «negativa».

«Respetamos sus puntos de vista, pero no son profesionales, no fueron objetivos, tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda», dijo en aquella ocasión el jefe de Estado.

Por primera vez en 17 años Pemex perdió el llamado «grado de inversión», cuando Fitch le rebajó la calificación de BBB- a la menor BB+, considerada ya «grado especulativo» o «basura» para los inversionistas. (Sputnik)