Costa Rica conmemora 70 aniversario del sufragio femenino

San José, 17 Jun (Elpaís.cr).- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) conmemoraron las siete décadas de haberse aprobado en Costa Rica el sufragio femenino, en una actividad en el Teatro Melico Salazar.

Autoridades gubernamentales y representantes de dichas instituciones reflexionaron sobre las luchas y desafíos de la participación política de las mujeres en el país. La actividad contó con la participación del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la Magistrada del TSE, Luz Retana Chinchilla, la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos y José Vicente Troya, representante del PNUD en Costa Rica.

El presidente de la República destacó la lucha histórica de las mujeres por garantizar todos sus derechos y la relevancia que tiene su participación, sin exclusiones, para la vida democrática, al tiempo que clamó por la inclusión de la mujer en todas las esferas de la vida nacional. “No hay democracia ni podemos mejorar como país sin la participación de todos y todas”, expresó.

La magistrada Retana destacó que el TSE ha actuado siempre en miras a disminuir las brechas de género en los espacios de participación política, equilibrando cuotas de poder, estructuras de organización y decisiones.

“Estos pasos, dados desde la institucionalidad electoral con el impulso de las luchas políticas de las propias mujeres,han cambiado todo un paradigma de pensamiento político y reconocido el derecho indispensable, impostergable e irrenunciable, que tenemos las mujeres de formar parte y liderar los espacios de toma de decisión y acción política”, exaltó la Magistrada.

La Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, Patricia Mora Castellanos, recordó que las luchas dadas hace 70 años significaron un hito histórico en la defensa de los derechos políticos y la ciudadanía de las mujeres, la democracia y el desarrollo del país; una defensa que hasta el día de hoy se sigue y seguirá dando hasta alcanzar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

“Estamos próximas a cumplir 200 años de vida democrática y en todo este tiempo solo cinco mujeres han logrado alcanzar el puesto de Presidentas en los máximos Poderes de la República. Para las elecciones 2016, solo llegaron a las alcaldías 12 mujeres de 81 puestos. Nuestro reto como país es impulsar acciones que propicien la participación política de las mujeres y el pleno goce de sus derechos políticos en igualdad”, señaló la Ministra.

José Vicente Troya, Representante Residente del PNUD, señaló la importancia de garantizar la igualdad de género para alcanzar el desarrollo sostenible. “Es urgente crear mayores acciones afirmativas legales y sociales que aseguren los derechos de la mitad de la población en todos los niveles y en todas las esferas de su vida política, económica y social”.

Según las estimaciones del PNUD, el logro de la igualdad de género en el rendimiento escolar y en la participación en la fuerza laboral para 2030 puede lograr un aumento de 4,4 billones de dólares, es decir, un 3,6%, del producto interno bruto mundial y reducir 0,5 puntos porcentuales la proporción de la población mundial que vive en pobreza extrema.Pese a ello, según el Informe Global sobre la Brecha de Género del año 2018, muestra la persistencia de brechas como las de empoderamiento político, con un 77% sin cerrar, y la de autonomía económica, con un 41,9%. Al ritmo actual tomaría 202 años lograr la igualdad en estos ámbitos.”

En el marco de esta conmemoración, se realizó un conversatorio denominado “Luchas de la participación política delas mujeres: experiencias de las mujeres que han liderado los poderes de la República”. Las expositoras fueron Rosemary Karpinsky Dodero, Rina Contreras López y Carolina Hidalgo Herrera, ex Presidentas de la Asamblea Legislativa; Zarela Villanueva Monge, ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Laura Chinchilla Miranda, ex Presidenta de la República.

También intervino la estudiante Tara Masís Vega, Presidenta del Gobierno Estudiantil del Colegio Occidental de Cartago con su deliberación final “Una mirada hacia el futuro”

Al conversatorio asistieron representantes de partidos políticos, funcionarios municipalidades, sector académico,cuerpo diplomático, miembros del Consejo de Gobierno, así como diputados y ex diputados de la Asamblea Legislativa.