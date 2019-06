Trump anuncia la renuncia del secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan

Washington, 18 jun (Sputnik).- El secretario interino de Defensa de EEUU, Patrick Shanahan, decidió no seguir adelante con el proceso para su confirmación en el cargo y será reemplazado por el secretario del Ejército, Mark Esper, anunció este martes el presidente Donald Trump.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family….

«El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, quien ha hecho un trabajo excelente, decidió no seguir adelante con el procedimiento para su confirmación pues desea dedicar más tiempo a su familia», dijo Trump en su cuenta de Twitter.

….I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2019