Una fotografía demuestra la realidad del derretimiento del hielo en Groenlandia

Copenhague, 18 Jun (Sputnik).- Una chocante fotografía publicada recientemente en la cuenta de Twitter del climatólogo danés Rasmus Tonboe evidencia de forma drámatica las consecuencias del deshielo que se está produciendo en Groenlandia.

La imagen, que muestra a un trineo tirado por unos perros que caminan con las patas hundidas en agua, fue captada en el mar frente a la costa noroeste de la isla por su colega Steffen Olsen mientras se dirigía a recuperar unos instrumentos de medición, detalla Tonboe en la descripción.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14 de junio de 2019