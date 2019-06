Venezuela rechaza amenazas de vicepresidente de EEUU Pence sobre soberanía política

Caracas, 19 jun (Sputnik).- La vicepresidenta Delcy Rodríguez rechazó las amenazas de su homólogo estadounidense, Mike Pence, sobre la soberanía política, luego de que el político republicano acusara a Cuba de ser la causante de que Venezuela no «sea libre».

«Venezuela rechaza categóricamente intervencionismo criminal de Mike Pence y amenazas contra nuestra soberanía política y territorial! El pueblo venezolano reconoce en el Gobierno de EEUU el causante del bloqueo inhumano y provocador de penurias socioeconómicas a la población!», escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.

Además, Rodríguez condenó que Pence apoye a «golpistas» que buscan derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

«Pence acentúa su desatinada actuación y profunda ignorancia sobre Venezuela al apoyar descaradamente a golpistas y delincuentes vulgares para robar los recursos de nuestra Patria! Ni sus títeres ni su imperio anacrónico pondrán las manos sobre nuestro sagrado país!», indicó.

El vicepresidente estadounidense visitó este martes el buque hospital de la Armada de EEUU que partirá desde Miami a ayudar a los venezolanos migrantes que se encuentran en diversos países latinoamericanos.

Under Maduro, crime, violence, and lawlessness have spread like a virus leaving Venezuelans across the country suffering beyond measure.

President Trump and I stand with interim President @jguaido and support the Venezuelan people in their fight for freedom! pic.twitter.com/O5dAXNxKx8

— Vice President Mike Pence (@VP) 18 de junio de 2019