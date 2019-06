Ratificación del T-MEC muestra «unidad» en México ante EEUU y Canadá, asegura López Obrador

Ciudad de México, 20 jun (Sputnik).- La ratificación del nuevo Tratado México, EEUU y Canadá (T-MEC) de libre comercio por abrumadora mayoría del Senado del país latinoamericano, significa que hay «unidad» para fortalecer las relaciones con Norteamérica, dijo el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo con fortalecer nuestras relaciones con EEUU y Canadá», dijo el mandatario en un discurso a la nación, en un vídeo difundido en sus redes sociales.

De los 128 senadores que integran la Cámara Alta, el dictamen obtuvo 114 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, con seis ausencias.

López Obrador considera como «una buena noticia» la ratificación legislativa del pacto, que fue firmado por su antecesor, Enrique Peña Nieto, con sus homólogos, el estadounidense Donald Trump y el canadiense Justin Trudeau, en el último día de su sexenio (2012-2018), el 30 de noviembre pasado, en la cumbre del G-20 en Buenos Aires.

Las relaciones comerciales con Norteamérica «son buenas porque significan inversión extranjera, empleos, tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos», comentó el titular del Ejecutivo en su primera reacción.

Desde la biblioteca de su casa, el líder de la izquierda nacionalista expresó que su idea de integración «es no solo de los gobiernos y de las relaciones económicas y comerciales, queremos la integración de nuestros pueblos, de nuestra América».

Casi siete meses después haber asumido el cargo, indicó que «hacía falta esta ratificación, como también hacía falta un complemento: que cambiara la política económica, como está sucediendo».

Apuntó que la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha estado vigente por más de 25 años, y aún debe ser ratificado por el Capitolio estadounidense y el Parlamento canadiense, requiere de bienestar y justicia.

El complemento «es el equilibrio de crecimiento con bienestar, progreso con justicia, porque si no, es retroceso», subrayó.

López Obrador dijo que durante el cuarto de siglo en que estuvo vigente el TLCAN, los gobiernos mexicanos «no impulsaron las actividades productivas de México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos, y lo más grave: no se combatió la corrupción y la pobreza».

Trump felicitó a López Obrador en su cuenta de Twitter, señalando que «México votó a favor de ratificar el T-MEC hoy, por un enorme margen. ¡Es hora de que el Congreso (de EEUU) haga lo mismo aquí!»

El vicecanciller mexicano para América Latina, Jesús Seade, estima que hay «de 70 a 75 por ciento de probabilidades» de que el Congreso de EEUU apruebe el pacto.

«México toma la delantera, con señales claras de que nuestra economía es abierta, de mercado», escribió Seade en sus redes sociales.

Seade representó a López Obrador como observador de las negociaciones durante los cinco meses de transición previos al nuevo sexenio, en el último tramo de los 13 meses que duraron las tratativas.

«Confiamos que nuestros socios pronto harán lo propio en aras de una Norteamérica fuerte, con reglas claras, atractiva para la inversión, estable y competitiva», añadió.

Seade estima que hay mucho escepticismo, en sectores políticos y financieros, de que los legisladores de EEUU logren un acuerdo, debido a la oposición demócrata que controla la Cámara Baja, en el marco de la campaña de Trump por su reelección.

«Aletea una mariposa y se espantan, pero en realidad esto va muy bien, en México ya salió, en EEUU ha sido un avance continuo (…) la intención es que salga entre ahora y julio (próximo)», dijo a periodistas en la sede senatorial.

Por su parte, el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, espera que «en las próximas dos semanas podamos hacer un progreso sustancial (para resolver las demandas demócratas), creo que estamos en el camino correcto».

Se prevé que la líder demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, envíe el acuerdo para votación antes del 29 de junio, y los congresistas tendrán dos meses para analizarlo.

Después debe pasar al Senado, donde los legisladores contarían con un mes para hacer el mismo proceso, pero se puede acortar porque el oficialismo republicano tiene la mayoría.

Finalmente, el Parlamento de Canadá entrará en vacaciones de verano boreal el 21 de junio, que se prolongarán hasta después de la elección federal en Canadá, el 21 de octubre, aunque podrían celebrar una sesión de emergencia antes de septiembre. (Sputnik)