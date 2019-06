Los desatinos del señor Trump

Trump se propuso quebrar hasta las pulperías, todo, creyendo ingenuamente (¿o calculadoramente?) que mejorará la economía de los EEUU, lo que denota que sigue con las ideas de la era pre nixoniana: el patrón oro. El valor del U.S.Dollar es relativo y por cierto que bastante bajo, ya no es más que una figura nominal por conveniencia, principalmente en los países latinoamericanos, porque en Inglaterra, Europa continental, China, Rusia e India su valor es únicamente de referencia comercial.

¿Acaso con el acoso comercial a las grandes potencias emergentes se va a fortalecer? Desde luego que bajará radicalmente el consumo de bienes suntuarios por el mayor precio, como era antes, pero aunque se perciba un incremento en la economía estadounidense, eso es local y no internacional. La semana anterior en El Financiero aparece un excelente artículo que es ilustrativo: “El sucio secreto que esconde la economía estadounidense”.

Por lo visto la idea de Trump es fortalecer la economía estadounidense pero sin que sus ciudadanos gasten: hacerlos volver al “chancho de barro”. No lo creo porque la fortaleza de la economía es la compra y venta, el movimiento del dinero. Si este fenómeno solo afectara a los EEUU, no estaría escribiendo esto, pero los más golpeados seremos los ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Por otro lado el fortalecimiento de la unidad económica Rusia-China-India, inclinará a la Unión Europea a abrirse más hacia ese rumbo, para no perder el desarrollo económico que se vislumbra hacia el oriente.

La pobreza no acerca nada a la riqueza, no la favorece, los mayores consumidores se encuentran en los niveles medios y bajos. Por ahora ha disminuido el índice de desempleo y las tasas de interés, lo que únicamente lo convierte en un lugar más codiciado para los migrantes, además favorecerá indudablemente el negocio personal de Mr. Trump: los bienes inmuebles, que gracias a la locura de la “burbuja de los bienes raíces” que todavía estamos pagando los que no tuvimos vela en el entierro, había caído asombrosamente.

No podemos ver esas medidas con buenos ojos, no por favorecer a China, no, sino porque ese trío de potencias harán cambiar la economía mundial porque todos, absolutamente todos los países más desfavorecidos económicamente, tendremos que volver la vista hacia allá. Si fuese asunto de suspicacia, creeríamos que lo que Trump quiere es ayudar a su socio y amigo Vladímir Putin, dándole la plataforma necesaria para levantar la economía rusa.

Ignoro si los senadores tendrán la inteligencia para ver el error garrafal que se está perfilando como el error del siglo XXI, o sencillamente están muy mal asesorados. Una potencia hoy por hoy no está sola, está rodeada de potencias, económicas y militares, ya no es el siglo XIX ni principios del siglo XX, estamos en una era de interacción global, donde el que más venderá será quien produzca bienes a más bajo costo, en esto los chinos han sido innovadores y esa es la razón de su emergente poder a nivel mundial. La India es un país que en pocos años ha surgido como gran competidor, formando parte del grupo BRICS, aunque Brasil ha estado parcialmente excluido, parece que Lula saldrá favorecido de los teje maneje jurídicos, ahora estaría volviendo en poco tiempo a la contienda electoral, posterior a los fracasos de Bolsonaro.

Si una cosa es peligrosa para cualquier país, es llevar a la presidencia un hijo de inmigrante, porque estos por razones que no tienen espacio en este artículo, siempre se tomarán a la ligera “el nacionalismo”, siendo los presidentes mas complicados de cualquier país: Hitler lo demostró en Alemania, después hay muchos más ejemplos. El origen alemán de los Windsor, etc

Tendremos que ver qué medidas tomará el gobierno de Costa Rica para paliar la caída libre de nuestra economía, o si será lo suficientemente listo para volver los ojos disimuladamente hacia el Este.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico