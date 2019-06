La pedofilia es un crimen de lesa humanidad

Ante una denuncia “anónima” sobre un grupo de médicos supuestamente pedofilos, yo me pregunto: ¿es que seguirá desprotegida la niñez por las autoridades? Los niños son seres inocentes, hasta que se les contamina con los vicios de los adultos.

Una de las sentencias más drásticas de Jesús en el Nuevo Testamento, dice: “a quien hiciera algo malo a uno de estos pequeños, más le valdría atarse una cuerda al cuello y lanzarse al mar”, debido a esta frase es comprensible que uno de los peores delitos es el abuso de menores.

Muchos creen que se permite seguir con “los pecesitos de Tiberio el sifilitico, en su balneario de la isla de Capri”. No, eso no puede ser y yo insto a las autoridades de la República, especialmente a la señora Fiscal General doña Emilia Navas, llegue hasta donde tenga que llegar, no le tiemble el pulso para hacer rodar cabezas. No se trata de denunciar al coordinador para que hable, no, ni a las autoridades médicas, tampoco, esto es un delito con bombo y platillo.

La pedofilia es una enfermedad incurable, ya se ha demostrado que ni la castración quirúrgica ni la química funcionan, lo único que puede evitar la nueva comisión del delito es o “la pena de muerte” o “prisión perpetua”, caso contrario volverá a cometer el delito, es algo que lo trasciende como ser humano y posiblemente nunca llegaremos a comprender la oscura dimensión de ese delito.

Para algo deben funcionar los medios electrónicos y empezando porque lo que se escribe en”whatsapp”, ahí se queda aunque se borre, únicamente una orden judicial entregaría todo lo escrito. Por otro lado es imprescindible en este mundo cada vez más perverso, colocar cámaras de vigilancia en todos los hospitales, sin restricciones y mayormente en el Hospital Nacional de Niños, donde llega el grueso de la población infantil, dada su altísima vulnerabilidad. Estas cámaras podrían evitar a tiempo la comisión del delito, siendo que el centro de monitoreo funcione 24/7, pudiendo vigilarse estrictamente todo rincón, si algún personal no está de acuerdo: que se marche! Quien adversa que se le vigile en el trabajo, algo teme.

La pedofilia es tan antigua como el ser humano, y en términos generales no está tipificada en los libros sagrados como un delito, o sea a los niños se les ha negado desde siempre el derecho al respeto a su integridad física y emocional, incluso un tiempo la Iglesia Católica los metía en “el limbo” si morían sin bautizar. Es decir en todo aspecto han sido perennemente ignorados. Si a eso le sumamos la caída en las garras de pedófilos con gabacha, pues estaremos condenando a nuestros niños y niñas a la desgracia y la depredación, eso es un grave acto de las autoridades judiciales, aunque sea por omisión.

Insto encarecidamente a doña Emilia Navas a meter la mano de inmediato, no esperar denuncia y actuar de suyo, para eso ocupa la Fiscalía General de la República.

Al Colegio de Médicos, a seguir un proceso y si se encuentran culpables, eliminarles para siempre el derecho de ejercer la medicina, un pedófilo no debe ejercer una profesión de tanto contacto humano.

A la CCSS que coloque cámaras de vigilancia “omnidireccionales”, al par que centros de monitoreo permanente en todos los centros médicos, especialmente en el Hospital Nacional de Niños.

Nacionales: Doctores No podemos cruzarnos de brazos ante situaciones tan delicadas como la que publica el 21 de junio 2019 el diario Extra. (Doctores pedófilos en Hospital de Niños Según denuncia médico ortopedista).

Esperaré la acción determinante de la máxima autoridad, la Fiscalía General, la respuesta pronta y efectiva de las autoridades universitarias y de la CCSS.