EEUU anuncia para el 29 de junio nueva ronda de consultas con Talibán

Washington, 22 jun (Sputnik).- Una nueva vuelta de negociaciones de paz entre Estados Unidos y el movimiento islamista Talibán arrancará el próximo 29 de junio, anunció el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad.

«Comenzaremos la próxima ronda de negociaciones el 29 de junio», tuiteó.

Khalilzad expresó la confianza en que ambas partes «aboguen por un proceso rápido».

La semana pasada el portavoz de Talibán (proscrito en Rusia), Zabihullah Mujahed, dijo a Sputnik que la nueva, séptima ronda de negociaciones entre el movimiento islamista y Estados Unidos podría celebrarse dentro de pocos días en la capital catarí, Doha.

We’ll start the next round of talks on Jun 29. Based on my recent visits to #Afghanistan and #Qatar, I believe all sides want rapid progress. #AfghanPeaceProcess

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 22 de junio de 2019