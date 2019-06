Irán publica la presunta ruta del dron estadounidense para demostrar que fue derribado en su territorio

Teherán, 22 Jun. 2019 (Europa Press).- El Gobierno iraní ha publicado este sábado la presunta ruta seguida por el avión no tripulado de Estados Unidos que la república islámica derribó esta semana para demostrar que el aparato se encontraba dentro de su espacio aéreo cuando fue interceptado.

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha colgado en su cuenta de Twitter el trazado por satélite de la ruta seguida por el aparato, y el que se aprecia que el avión espía RQ-4 Global Hawk estuvo dentro del espacio aéreo iraní durante gran parte del trayecto.

Zarif, incluso, muestra los puntos en los que el Ejército iraní intentó ponerse en contacto con el aparato y sus operadores para desactivar la situación.

One last visual: Red dot is the impact point of the trespassing drone against the border of Iran; and the border of the United States. pic.twitter.com/nqVYI6EmkL

— Javad Zarif (@JZarif) 22 de junio de 2019