Canatur condena violación del derecho al libre tránsito y afectación al turismo

San José, 1 Jul (Elpaís.cr).- La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), reprochó «la actitud de transportistas y sindicatos de violentar el derecho fundamental del libre tránsito de los ciudadanos».

Además, hace un llamado «vehemente» para que el Gobierno actúe con firmeza contra los grupos que protagonizan los bloqueos y se retome el control de las carreteras.

“La actividad turística es uno de los motores de la economía nacional, una de las fuentes de empleo más importantes, y nos encontramos en una temporada de grandes movilizaciones de turistas nacionales y extranjeros quienes tienen el derecho de transitar con libertad por nuestro país, por lo que, no podemos simplemente cruzarnos de brazos y ver como cada día se suman más y más bloqueos sin ninguna repercusión para los responsables», resalta un comunicado de Canatur.

«Es por esto, que exigimos de las autoridades de Seguridad Pública, de Tránsito, del Poder Judicial, del ICT y del mismo Presidente de la República que no toleren más estas situaciones, y caigan con todo el peso de la Ley”, dijo la presidenta de Canatur, Sary Valverde.

Algunas empresas del sector reportan retrasos en los traslados de sus clientes, superiores a 10 horas a sus destinos, a lo que Valverde le suma la afectación más importante, que es «el deterioro de la imagen del país como un destino de paz y sana convivencia social».

“Lamentamos el clima de inestabilidad y convulsión que se ha provocado en los últimos días a raíz de las manifestaciones en carretera, nuestro llamado es para que depongan el movimiento, regresen a la vía del dialogo y no afecten más el libre tránsito de las personas”, agregó.

Canatur se une a las preocupaciones que han manifestado otras cámaras empresariales, quienes han advertido de las irreversibles consecuencias económicas para el país si no se atiende el conflicto con prontitud, además, recomienda a los empresarios turísticos que tomen las previsiones, dentro de sus posibilidades, para no exponer a sus clientes a inconvenientes mientras el conflicto no se haya resuelto.