Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 30 de julio al 6 de julio de 2019

PERIODO VI DE PREMATRÍCULA EN LA ACADEMIA UCR CISCO. Cursos:IT Essentials y Cisco Certified Network Associats (CCNA). Prematrícula abierta hasta el 29 de junio, en el siguiente link: http://cna.ucr.ac.cr Matrícula: del 1 al 5 de julio. Inicio de lecciones: Semana del 8 de julio en el Edificio Cateccu. Dirigido a mayores de 16 años. Costo: Desde ¢145.000. Información: 2511-1829 / 2511-1876, correo electrónico: cna@ucr.ac.cr Página Web: http://academiacisco.ucr.ac.cr/ Organiza:Centro de Informática.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN ARTES «MÚSICA ABIERTA». Matrícula: del 1 al 5 de julio, de 9:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:30 p. m. (lunes a viernes) en la Recepción, Escuela de Artes Musicales. Información: 2511-8549, correo electrónico: pec.eam@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Artes Musicales, Facultad de Artes.

IV SIMPOSIO DE NEUROPEDAGOGÍA UCR. Fecha límite de inscripción: 1 de julio, por medio de correo electrónico. Fechas del Simposio: 3, 4 y 5 de julio en el auditorio de la Ciudad de la Investigación. Costo: ¢45.000 (estudiantes universitarios con carné vigente), ¢85.000 (público general). Información: 2511-8865, facebook: simposiodeneuropedagogiaucr Organiza: Escuela de Orientación y Educación Especial.

REVISIÓN DE PACIENTES PARA TRATAMIENTOS DENTALES. Del 1 al 12 julio, de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. (no requiere cita previa) en la Facultad de Odontología, Finca 3 “Instalaciones Deportivas”, Sabanilla, Montes de Oca . La revisión no tiene costo. Requisitos: ADULTO: documento de identificación vigente (original y copia) / MENOR DE EDAD: constancia de nacimiento emitida por el Registro Civil o cédula de identidad para menores vigente (original y copia). Dirigido a niños (as) de 5 a 11 años y personas que necesiten prótesis removibles totales o parciales. Nota: Es importante señalar que todos nuestros tratamientos tienen un costo, mismo que se le dará a conocer una vez sea admitido como paciente.

CURSO: ADOBE ILUSTRATOR. Matrícula: del 1 al 16 de julio por medio del enlace https://bit.ly/2HLluh4. Duración: 22, 24, 29 y 31 de julio, de 6:00 a 9:00 p. m. en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Impartido por la Licda. Grettel Aguilar Santamaría, profesora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). Costo: ¢65.000. Información: 2511-4281, correo electrónico: guiselle.mena@ucr.ac.crOrganiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).

SIMPOSIO: EVIDENCIAS DEL CAMBIO EN LA NUEVA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA). Miércoles 3 de julio, 8:30 a. m. en la Sala de Audiovisuales, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, 1er. piso. Las presentaciones mostrarán los principales hallazgos de las investigaciones en torno a la PAA durante los últimos 5 años. Se presentarán los elementos que han fundamentado la toma de decisiones sobre los cambios implementados en la prueba de admisión por parte del equipo de investigación del Programa de la Prueba de Aptitud Académica del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Información: 2511-5725, correo electrónico: paa.iip@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) con la colaboración del Programa de la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

FARMAINNOVA 2019. Miércoles 3 de julio, de 1:00 a 3:00 p. m. en el aula 212 de la Facultad de Farmacia. Dirigido a inversionistas interesados en ideas innovadoras. Dicha rueda de inversionistas cuenta con ideas innovadoras desarrolladas por los estudiantes de la Facultad de Farmacia. De dicha actividad en años pasados se ha desarrollado productos de interés en el área comercial, de la salud y de productos naturales entre muchas otras. Información: 2511-8350 / 2511-8349, correo electrónico:decanatura.farmacia@ucr.ac.cr / inifar@ucr.ac.cr Página Web:https://www.facebook.com/farmainnova19/ Organiza: Facultad de Farmacia.

PRESENTACIÓN: INFORME HACIA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. Miércoles 3 de julio, 2:00 p. m. en el auditorio de Educación Continua (EDUCON), Ciudad de la Investigación. Información: 2253-6491, correo electrónico: prosic@ucr.ac.cr Página Web: http://www.prosic.ucr.ac.cr Organiza:Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC).

CHARLA-CONVERSATORIO: IMPACTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LAS CIUDADES DEL MUNDO. Miércoles 3 de julio, 5:00 p. m. en el auditoriode la Escuela de Arquitectura. Participantes: Dr. Raúl Puente Asuero, profesor e investigador, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla-España; Arq. Alejandro Arango B., Co-Fundador y director de Huertas Donde Sea. Información: 2511-6881, correo electrónico: laura.chaverri@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Arquitectura.

VIII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES: FILOLOGÍA – LITERATURA – LINGÜÍSTICA. Miércoles 3 y jueves 4 de julio, de 1:00 a 8:00 p. m. en la Sala Joaquín Gutiérrez (Miércoles) y Auditorio Roberto Murillo (Jueves), Facultad de Letras. Dirigido a estudiantes de Filología, Literatura, Lingüística (UCR), Enseñanza del Castellano y Literatura (UCR), (UNA Lengua y Ciencias ). Información: 2511-8390, correo electrónico: FILOLOGIA.FL@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.

RECITAL DE LA CÁTEDRA DE FLAUTA TRAVERSA. Sábado 6 de julio, 10:00 a. m. en el auditorio de la Sede de Occidente. Participantes: Estudiantes de la Dra. Tania Camacho Azofeifa, profesora, Conservatorio de Música de Occidente y Escuela de Artes Musicales. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web:http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

EXPOSICIÓN NACIONAL DE BONSÁI 2019. Sábado 6 y Domingo 7 de julio, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en el Jardín Botánico Lankester. Consulte por nuestras tarifas. Información: 2511-7939, correo electrónico: jardinbotanico.lankester@ucr.ac.crOrganiza: Jardín Botánico Lankester (JBL).

CICLO DE CONFERENCIAS: CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA DE FRIJOL. Fecha límite de inscripción: lunes 8 de julio por medio de:https://forms.gle/tkqNytZAiCSXmcAn6 Fecha de las charlas: Miércoles 10 de julio, de 10:30 a 11:30 a. m. en la Sala Multimedia I del edificio UCAGRO. Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS).

CURSO: GOOGLE ANALYTICS. Matrícula abierta hasta el 8 de julio por medio del enlace: https://bit.ly/2MjgLYg Duración: 16, 18, 22, 23, 30 de julio y 1 de agosto (6 sesiones), de 6:00 a 9:00 p. m. en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Costo: ¢65.000. Impartido por el M.Sc. Irene Matamoros Seravalli, consultora independiente, especialista en Comunicación Digital. Dirigido a personas con conocimiento básico de comunicación digital. Información: 2511-4281, correo electrónico: guiselle.mena@ucr.ac.crOrganiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).