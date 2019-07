El anarquismo al acecho

De cal y de arena

No es por primera vez. Tampoco será la última. Evidentemente, este episodio marcado por la atrabiliaria demanda de destitución del Ministro de Educación, Edgar Mora, sí es un eslabón de un cadena que se configura poco a poco, desde hace rato, en este caso en términos de un capítulo donde se expresa con más rudeza, ruido y repercusiones, la grave crisis política que vive este país.

Este Ministro sirvió como “cabeza de turco”. Fue evidente la poca destreza de Mora para manejarse dentro del complejo mundo de las relaciones del ministerio con ese entreverado mundo de intereses, complejos, apetitos y prebendas que conforman maestros, profesores y administradores de la docencia. Uno que otro traspié sirvió de mechero para encender una pira… la misma pira en que finalmente lo sacrificaron las fuerzas que arbitrariamente lo escogieron como cabeza de turco, con la imperdonable torpeza de un Jefe de Estado que no supo medir los hechos, sus orígenes, sus motivaciones, sus efectos mismos en lo que respecta al futuro inmediato de esta sociedad y les puso la pieza en bandeja.

Lo peor que pudo hacer el Presidente Alvarado fue consentir su renuncia, más aún si se trató de un cese pactado. Fue la peor señal de debilidad dada en el peor momento.

Cayó el Ministro de Educación. ¿Y qué? ¿Es que se acabaron los incidentes, es que retornó a las vías públicas el derecho de los ciudadanos al libre tránsito, es que se rescató la seguridad, es que los promotores del desafío al orden público se integraron al estudio de la forma en que pueden ayudar a reinyectarle vitalidad a la economía en beneficio del regreso del empleo a los niveles de crecimiento indispensables? Nada de eso. Tomaron fuerza a partir de interpretar que en la Casa Presidencial se incuba un temor cerval a la presión de las calles y de que esa herramienta –aplicada con la debida fuerza y constancia es suficiente para arrodillar a un presidente que suele dar muestras de extravíos en el entendimiento de lo que significa ser Jefe de Estado y de la necesidad imperiosa que tiene de construir a su alrededor una plataforma con suficiente inyección de pericia política -ya que no la tiene él- para sostener su gobierno dentro de una atmósfera de confianza y credibilidad. Por eso, tras la decapitación de Mora, tensaron más la cuerda.

La presión de la opinión pública y la orfandad en que quedó en la oficina presidencial, lo obligaron a replantear estrategias. Fue cuando ordenó la operación inmediata de remoción de los cierres de carreteras.

El hecho de que en cuestión de horas los revoltosos pusieran pies en polvorosa confirma que el Presidente se aflojó ante las primeras de tanteo y de que lo que tenía que hacer era sostener al ministro y encarar con energía a los retadores del orden público. Los mismos que quedaron “sin mama y sin chupeta” después del pulso que se echaron en 2018 a raíz de la propuesta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

De las elecciones don Carlos salió sin los apoyos políticos indispensables. Ni por la incoherencia del electorado que lo votó simplemente por una jugada de carambola montada para evitar la bola negra ni por el número de diputados de su partido. Fue un triunfo poco menos que pírrico.

Intentó llenar el vacío y de sus diligencias emergió un precario entendimiento con el despechado candidato del partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Piza. No hay que desgastarse para advertir qué endeble fue la armazón que salió y cuánta soldadura hubo que gastar para armar el tinglado que sacó adelante el proyecto de saneamiento de las finanzas públicas (de limitada eficacia y elevado costo político, con una huelga prolongada por la gracia del contubernio de los admiradores y beneficiarios del reino de los privilegios sostenido por las arcas públicas). Hoy ese grande y gravoso esfuerzo político corre el riesgo de quedar exhausto, poco menos que estéril, pues la administración Alvarado no encuentra dónde cargar fuerzas para envalentonarse y dar cabal cumplido a las otras tareas que apareja la ejecución del plan de saneamiento de las finanzas públicas. Su comportamiento, al menos por este capítulo del que Mora ha sido cabeza de turco, no fomenta el optimismo.

Sin liderazgos políticos, sin partidos políticos avalados por la confianza ciudadana, sin un claro rumbo ideológico de los partidos, con un grave extravío en el electorado, con el PLN y el PUSC dando palos de ciego y renunciando a su misión orientadora, con el PAC sumido en una borrachera que le arrastra a pegar de una pared a otra sembrando dudas sobre su actitud y pertinencia (ideológica y ética), con las corrientes pentecostales invadiendo los predios de la política como si los aciagos tiempos de los Estados confesionales -intolerantes y despóticos por definición- no hubiesen arrasado con todo vestigio de las reglas de juego de la democracia. Nadie cree en nadie, y hasta el gurú de la asepsia política –Ottón Solís- está en la picota. La confusión es total, como lo testimonian los círculos de transportistas y de estudiantes que queriéndolo o no queriéndolo, han sido usados como marionetas…

Así pues, el terreno se abona para que el anarquismo haga su fiesta.

No es que este capítulo en el que Edgar Mora ha sido asignado para figurar como cabeza de turco sea la muestra de que el asalto al poder está en marcha. Pero sí es evidente que es el expediente al que el anarquismo echa mano para echarse el pulso, para hacer una medición de fuerzas, para calentar turbinas y ajustar tuercas allí adentro del aparato del Estado y en las organizaciones sociales, con un día “D” que muchos desconocemos pero que presumimos que existe.

Una sociedad debidamente anarquizada es buena carne de cañón.

En el trasfondo más de uno tiene debidamente claro en qué es poner a punto un escenario y en qué pasos preceden un asalto. Probablemente con apoyos de las nuevas versiones de las tiranías caribeñas.

Si algo doy por un hecho es que la “albinocracia” sabe en qué está, detrás de qué anda, con qué herramientas cuenta, cómo explotar aquello de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, cómo cobrar facturas por solidaridad probada, cuáles son las flaquezas de quienes nos gobiernan y quiénes son “útiles compañeros de viaje”.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista