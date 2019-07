«Me sentí una basura»: La árbitra brasileña Fernanda Colombo denuncia la repugnante oferta que ha recibido para trabajar

Río de Janeiro (RT/Sputnik).- Fernanda Colombo, la popular exjueza de línea y periodista brasileña de 30 años, ha denunciado en su cuenta de Instagram que recibió una «propuesta inmoral» para ser acompañante por 7.000 reales (unos 1.800 dólares).

En el mail que recibió, publicado en la red social, se invita a Colombo a encontrarse con clientes «sin compromiso»y teniendo «el control de la situación». «Puede elegir el encuentro, usar WhatsApp, llevar a una amiga (…)», explica el texto, en el que se detalla que se trata de hombres jóvenes de entre 30 a 40 años y ninguno es «viejo, gordo o extraño».

La exjueza, que se retiró en 2018, escribió un mensaje en portugués, inglés y español criticando lo ocurrido. «Recién he recibido este correo que contiene una propuesta inmoral que me hizo sentir una basura«, asegura Colombo, que pide respeto por el camino elegido en su vida.

«Lo único que quiero es poder trabajar con lo que amo, que es el fútbol y el periodismo», añade la ex árbitra, que en la actualidad trabaja como comentarista futbolística en la televisión brasileña.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 de junio de 2019