Ser la mejor democracia tiene un costo.

Siempre fuimos el mal ejemplo para el vecindario, desde la era dorada de “La escuela de las Américas”, hasta la demencia del ALBA Chaveana, fuimos una piedra en el zapato de los militares criminales empleados del departamento de estado EEUU, hasta los perrillos falderos del Fidel.

Siempre, no obstante apenas sucedía alguna cosa en sus países: huían a esconderse en nuestro legendario Asilo Político, desde Maceo hasta Ortega, desde el hermano de Juan Vicente Gómez (Matute) hasta el malogrado demócrata Carlos Andrés Pérez. Pero eso si para malquerernos sobraban, y cómo nos critican en los patios ajenos! Ahora que se han suscitado hechos fuera de lo común, sabemos que hay grandes intereses en la asociación Castro-Maduro-Ortega en hacer que Trump quite los ojos de encima de sus países: ¿Qué mejor oportunidad que desequilibrar a Costa Rica la incómoda? Es la gran oportunidad.

Trataré de ser breve.

1- Nuestro problema básico es fiscal. De aquí nace todo el descontento en el amplio abanico de nuestra sociedad, desde el pobre hasta el ricachón. La flamante ANEP de Albino Vargas, mira sus días contados. No se puede seguir pagando sueldos inmensos a una inepta y pulpomorfa burocracia estatal.

2- Las otrora alcahuetas instituciones públicas que de hecho eran de sus empleados: JAPDEVA-RECOPE-FANAL, tienen sus días contados y tendrán que desaparecer por necesidad de todo el país. Esas esconden un panal, un puñal y un pañal cada una, sin duda sus dirigentes tratarán de aliarse hasta con el Demonio para sobrevivir. (¿Cuánto gana un dirigente de RECOPE?)

3- Nuestra democracia, pese a los desmadres de muchos políticos, sigue siendo una democracia que se ha ganado un lugar privilegiado en el mapa mundial. Aún hay justicia, a pesar de los pesares, aún existe solidaridad social pese al pésimo desempeño de los últimos cinco gobiernos.

4- La tolerancia ha sido nuestro norte siempre, como sociedad, se han mejorado una serie de fallas mediante apoyo público. No por convicción de los hechos sino por nuestra tolerancia.

5- Los extranjeros que suman una quinta parte de la población, han encontrado trabajo y un lugar en este suelo tico, el sueño tico, que en sus países les fue negado. Desde la represión en Venezuela-Cuba-Nicaragua, hasta los muy bajos salarios de los médicos en Panamá, donde no permiten ejercer al costarricense, todos han sido asimilados por nuestra cultura.

6- La estructura gubernamental o esqueleto de nuestra democracia necesita remozarse para enfrentar los retos del mañana, pero debemos ponernos de acuerdo todos para lograrlo. Ya es hora de crear un sistema parlamentario de gobierno, donde un inútil pueda ser removido del poder sin luchas estériles. Ya tenemos que obligar a los partidos y muy especialmente al TSE, a crear el voto directo para diputados.

7- Debe investigarse si son dueños de trailers o empleados de los dueños de flotas de trailers (una familia política es de los mayores dueños de camiones articulados, lo hicieron mientras se destruía el ferrocarril) los que hacen esos paros, igual con los taxis si son dueños o empleados de los dueños.

Tenemos que cuidar cada milímetro del país contra este filibusterismo apátrida que nos está atacando. Esta democracia no se construyó en un día, y aseguro que no se caerá así de fácil. Pero cada costarricense debe erigirse en guardián de la patria hoy que nos necesita.

8- El gobierno actual tiene que revisar qué sirve y quiénes en su gabinete son quintacolumnistas por interés político personal. Actuar pronto sin temblor de mano: fuera los desleales a la patria y al gobierno.

9- La incómoda situación de Costa Rica es en efecto peor aún hoy porque Washington no muestra interés por las democracias en ningún lugar del mundo, moviéndose con sus drones entre enemigos y amigos por igual, se prestaron para el espionaje informático de los Demócratas con el fin de hacerse con el poder, porque ya los demócratas no eran los pasivos de la era Cárter y habían aprendido a guerrear con Barack Obama.

10- En muchos aspectos, quizá todos, tenemos que estar claros que a ningún país le importa nuestro país por amor, todo se mueve en derredor del comercio mundial y este se mueve por el axioma del “Máximo retorno de capital”. No debemos esperar nada de ningún país, los problemas nuestros son nuestros y de ahí que nos toca resolverlos solos. Un gobierno necesita un freno, pero con una Asamblea Legislativa pésima y formada por espontáneos, no se le puede dar. De cualquier manera habrá que seguir hacia adelante hasta el final, aunque sea muy doloroso para todos.

Las ideologías no han desaparecido como algunos pretenden, se han metamorfoseado en múltiples grupos, pero están ahí esperando oportunidad para hacerse con el poder. El mundo mismo no necesita ideologías, necesita principios éticos y morales, no religiosos, algo que nos lleve a aceptar que las sociedades sobreviven únicamente por la fuerza de la unidad de sus partes. Nadie querrá un país caótico donde cualquiera cierra una calle impunemente, no, la gente busca seguridad y seguridad jurídica. No podemos echar atrás esos logros, donde no tenemos que mendigar un derecho, pero tenemos que saber que tenemos muchos deberes y nuestra supervivencia está en funcionar en ambas direcciones.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico