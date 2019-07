Trump: «Si los inmigrantes ilegales no son felices con las condiciones de los centros de detenciones, solo díganles que no vengan»

Washington, 4 Jul (RT/Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el «gran trabajo» de los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense, después de que se difundiera un informe sobre las condiciones infrahumanas y el «serio hacinamiento» de personas en centros de detención de migrantes indocumentados.

«Los agentes de nuestra Patrulla Fronteriza no son trabajadores hospitalarios, doctores o enfermeras. Las malas leyes migratorias de los demócratas, que podrían ser arregladas fácilmente, son el problema», afirmó el mandatario a través de su cuenta personal en Twitter y alabó el «gran trabajo» de los agentes fronterizos.

…..came from, and in far safer conditions. No matter how good things actually look, even if perfect, the Democrat visitors will act shocked & aghast at how terrible things are. Just Pols. If they really want to fix them, change the Immigration Laws and Loopholes. So easy to do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2019