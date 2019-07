José María Figueres rechazó firmar carta de ex presidentes llamando al diálogo

San José, 4 Jul (Elpaís.cr).- El ex presidente José María Figueres rechazó firmar una carta de la expresidenta y los cuatro expresidentes que hacen un «llamado a la paz, al entendimiento y al diálogo».

La carta, firmada por los ex mandatarios Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010); Rafael Ángel Calderón (1990-1994); Laura Chinchilla(2010-2014); Abel Pacheco (2002-2006); Miguel Ángel Rodríguez(1998-2002) y Luis Guillermo Solís (2014-2018); pide que se terminen con los bloqueos y actos de violencia como parte de las protestas.

José María Figueres Olsen, expresidente de Costa Rica (1994-1998), aseguró en su cuenta de Facebook que comprende la buena voluntad de los ex mandatarios, «sin embargo no lo firmé porque también comprendo y me identifico con el malestar nacional».

En su mensaje, la ex presidenta y los exmandatarios dijeron que «el peligro de la anarquía es inmenso. Acarrea pérdida y sufrimiento a todos. Sin nuestra institucionalidad democrática y los procedimientos que nos garantiza el estado de derecho, es imposible construir espacios y las acciones necesarias para progresar civilizadamente, como lo hemos hecho a lo largo de muchas generaciones».

«Tienen razón nuestros compatriotas al estar hartos! Con el alto desempleo y el estancamiento económico actual, la falta de seguridad personal y los bloqueos que nos paralizan, el costo de la vida y ahora nuevos impuestos – realidades que en su conjunto aumentarán la pobreza, en otro país habrían linchado a la clase política», resaltó.