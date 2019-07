Cancillería británica rechaza acreditación a RT a conferencia sobre libertad de prensa

Moscú, 5 jul (Sputnik).- El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se negó a acreditar a la cadena rusa RT para la Conferencia Global sobre Libertad de Prensa, comunicó la jefa de RT y Sputnik, Margarita Simonián.

«Nos negaron la acreditación para la Conferencia Global sobre Libertad de Prensa organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Q.E.D. (expresión latina que significa queda entonces demostrado)», escribió Simonián en su cuenta de Telegram.

A su vez, la cadena comentó en su cuenta de Telegram que los representantes de la entidad británica dijeron por teléfono a RT que no quedaban plazas.

«Nos dijeron por teléfono: Sorry, we are full (lo sentimos, estamos llenos). Las cosas son así, no hay lugar para la prensa en el foro global sobre la libertad de prensa», dice el comunicado.

Agrega que esta situación demuestra que en el Reino Unido «la libertad de prensa no es para todos». (Sputnik)