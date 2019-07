Más de 7.000 personas duermen en las calles de Buenos Aires

Buenos Aires, 6 jul (Sputnik).- En total 7.251 personas viven en las calles de la ciudad de Buenos Aires, cinco veces más de las que reconoce la alcaldía de la capital argentina, que contabilizó 1.146 habitantes, afirmaron el viernes en rueda de prensa numerosas entidades sociales que elaboraron el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle 2019.

«El total de personas en situación de calle efectiva es 7.251», sostuvo el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El Ministerio Público de la Defensa es un órgano estatal independiente y una de las entidades que elaboraron este censo popular tras recorrer minuciosamente los barrios de la capital argentina junto con una decena de organizaciones civiles y de derechos humanos.

En el contexto de una ola de frío polar que está generando temperaturas cercanas a cero en la ciudad de Buenos Aires, las entidades constataron que el 73 por ciento de los habitantes que se encuentran en situación de calle, 5.270 personas, viven a la intemperie.

Sin techo bajo el que cobijarse se encuentran 860 niños y 40 mujeres embarazadas.

El 52 por ciento de los consultados, 1.600 personas, afirmaron que era la primera vez que debían dormir en la calle.

«Este relevamiento muestra, en primer lugar, que las personas en situación de calle no son una prioridad para el Gobierno desde hace ya muchos años, lo que convierte esta situación en un problema estructural», manifestó el titular del Ministerio Público de la Defensa.

Las 10 instituciones que conformaron el segundo censo popular desmintieron, de esta manera, que vivan en la calle 1.146 personas, según sostuvo a finales de abril la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

El defensor general de Buenos Aires afirmó que las respuestas de la alcaldía que dirige Horacio Rodríguez Larreta, del mismo signo político que el presidente Mauricio Macri, «son pocas e insuficientes», y que además «no alcanzan a toda la población».

«El Gobierno tampoco cumple la ley y no hace los relevamientos que tiene que hacer de forma adecuada, entonces no tiene la información, no tiene el conocimiento y es claro que a partir de ahí no puede construir una política pública», constató Corti.

Desamparo

El 19 por ciento de las personas en situación de calle se reconocieron mujeres, el uno por ciento dijeron ser trans y el 80 por ciento restante afirmaron ser varones.

De toda la población en situación de calle, el 56 por ciento vivieron siempre en la capital.

La titular de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura Rattagan, afirmó que la alcaldía tiene presupuesto suficiente para amparar a las personas en esta situación de vulnerabilidad, pero que no tiene la voluntad de hacerlo.

Los refugios nocturnos de la capital argentina, en paralelo, deberían estar abiertos durante 24 horas pero eso no se cumple, y «tampoco se garantiza que todos puedan entrar», añadió Segura Rattagan, cuya organización también participó en el censo.

El nueve por ciento de las personas que pueden dormir resguardadas, 641, lo hacen en refugios del Gobierno capitalino, mientras que otro 18 por ciento, 1.340, lo hacen en otro tipo de establecimientos.

«En estos días les ofrecen hoteles, plata y hasta por poco caviar a las personas de la calle, pero no porque les importen sino porque no quieren que se mueran delante de sus ojos», denunció por su parte el dirigente de la entidad Proyecto 7, Horacio Ávila.

Para elaborar el censo popular se dividieron los 48 barrios de la ciudad más rica de Argentina en cinco zonas que fueron recorridas a distintas horas durante varios días.

La primera encuesta de esta naturaleza, elaborada en 2017, detectó por entonces 4.394 personas en las calles de Buenos Aires, por lo que en la actualidad 2.857 personas más se encuentran en esta situación.

También contribuyeron a realizar este censo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Abrigar Derechos, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Popular la Dignidad y No Tan Distintas, quienes a su vez recibieron la adhesión de decenas de instituciones más. (Sputnik)