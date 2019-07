Esposa del expresidente de la Interpol demanda la organización

Pekín, 7 jul (Sputnik).- Grace Meng, esposa del expresidente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) Meng Hongwei, procesado por corrupción en China, anunció que demandó la organización por no haber protegido a su familia.

En un comunicado, citado por el periódico South China Morning Post, Grace Meng denunció que la Interpol «fracasó en proteger y asistir» a su familia, y además «es cómplice de actos internacionalmente ilícitos de su país miembro, China».

«Pese a que la Interpol me ha amenazado para que no me pronuncie, anuncio que (…) he emprendido acciones legales contra la Interpol ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya», dijo.

Agregó que la Corte deberá determinar si la organización internacional «incumplió los compromisos» dados a su familia.

La Interpol desmintió las acusaciones de Meng, al calificarlas de «infundadas», y subrayó que «esos procedimientos de arbitraje son confidenciales».

A principios de octubre de 2018, varios medios informaron que las autoridades de Francia iniciaron una investigación sobre la supuesta desaparición del entonces presidente de Interpol, quien se había ido a China a finales de septiembre.

Se informó que el alto funcionario abandonó Francia el 29 de septiembre rumbo a China y desde entonces no dio señales de vida.

Su esposa denunció ante la policía francesa la desaparición.

Más tarde, el periódico South China Morning Post comunicó que Meng Hongwei estaba siendo investigado en China.

El 7 de octubre la Secretaría General de Interpol en Francia recibió la carta de renuncia de Meng con efecto inmediato.

Al día siguiente, las autoridades chinas revelaron que el alto funcionario era sospechoso de corrupción.

En abril pasado La Fiscalía Popular Suprema de China anunció oficialmente el arresto de Meng bajo cargos de corrupción.

A mediados de junio Meng reapareció en público en un juicio celebrado en China, y se declaró culpable de corrupción, al reconocer que había aceptado casi dos millones de euros en sobornos. (Sputnik)