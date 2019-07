Memo Villegas: Un carrusel del recuerdo en mi memoria

A nueve años de su partida definitiva.

Tiene el leopardo un abrigo

En su monte seco y pardo:

Yo tengo más que el leopardo

Porque tengo un buen amigo.

José Martí.

Me parece ahora mismo, hurgando a veces en los recovecos de la memoria, que fue ayer, o hace apenas unas horas, cuando conversaba animadamente con mi recordado amigo, el periodista y escritor de estirpe alajuelense, Guillermo Villegas Hoffmeister (1932-2010), quien con su chispeante ingenio nos hacía reír y reflexionar acerca de las más disímiles cosas de la existencia humana, individual o colectivamente considerada, por eso tengo la sensación de que el tiempo se hubiera detenido, o simplemente no hubiera transcurrido, y que nos vamos a encontrar por allí, para seguir con nuestras animadas pláticas, allá en su amada ciudad de Alajuela (a la que le dedicó numerosas páginas e incluso un libro, intitulado BAJO LOS MANGOS, editado por la Editorial de la UNED, en el año 2000), en algún café o restaurante, o en el hermoso parque con sus árboles de mango, rodeados de un animado grupo de conversadores. La inmensa vitalidad que irradiaba sobre quienes tuvimos el privilegio de contar con su amistad, a prueba de cualquier obstáculo, fue la de un hombre generoso hasta lo insospechado, a pesar de la imagen de hombre “duro” y “retirado”, que en vano trataba de vendernos, al menos en mi caso, tal vez para quitarse de encima a todos aquellos que eran incapaces de alcanzar su calidad como la persona excepcional que siempre fue, son estas circunstancias tan propias de nuestra condición humana, las que hacen que venga a mi mente el recuerdo de una de últimas conversaciones que tuvimos, hace ya más de una década, cuando me decía entonces, más o menos lo siguiente: “ Vos te acordás de aquellas rosquillas coloradas, hechas con una harina muy blanda, apenas teñidas de un rojo tirando a rosado, que se vendían en los turnos de los pueblos, cuando éramos chiquillos – a lo que le respondí, de manera afirmativa-, en fin era asunto de meterlas al agua para que disolvieran en un santiamén, como si se evaporaran o desvanecieran ante la sola presencia del líquido –añadía entonces Guillermo-, algo que si se quiere, fue semejante a lo que aconteció con la famosa Unión Soviética, conocida por sus siglas como URSS, la que como las rosquillas de turno no aguantó siquiera el atisbo de una perestroika para empezar a evaporarse, poniéndole fin a aquel mundo polarizado de la guerra fría, de manera que ese régimen, en apariencia tan fuerte como para asustar a algunos “occidentales” resultó ser, a la larga todo lo contrario, bien recuerdo como se reía, con grandes carcajadas Memo cuando hacía estas consideraciones en voz alta, acerca de un régimen que no gozó de sus simpatías, pero cuya abrupta caída, sin disparar un tiro, como un castillo de naipes, apenas tocado por el viento, le causó risa y asombro, mientras recuerdo no dejo de sentir -en mis adentros- que esa conversación la tuvimos hace apenas unas horas, como algo que sigue dando vueltas en mi cabeza.

Siendo apenas un muchacho desgarbado, allá a mediados de la década de los sesenta del siglo anterior, cuando los jóvenes recibían la cédula de identidad hasta los veintiún años, intenté insertarme dentro del mundo del periodismo radiofónico, laborando en algunas radioemisoras de la aquella época, ejerciendo el oficio reporteril, siempre con la toma de notas apresuradas y la redacción de párrafos cortos, para ser leídos en los informativos que se presentaban, al menos dos veces al día, cosa que me pareció siempre que era toda una misión imposible, por la agotadora labor y las exiguas remuneraciones que recibía por ello, unas circunstancias existenciales que me llevaron a no persistir en esos empeños. Guillermo, por su parte, un periodista y un hombre ya enriquecido por sus vivencias, veía con simpatía a este joven que llegaba a la sala de redacción de La República, fue así como me ofreció, en una ocasión, la oportunidad de que yo figurara como director de una publicación humorística, que él y sus amigos más cercanos llamaron LA SEMANA ATÓMICA, con el objeto de reírse de sus amigos de aquel gobierno de entonces, conformado por correligionarios suyos: así que siendo todavía menor de edad, se me ofrecía una paga de cuatrocientos colones, entonces una suma muy superior a lo que me daría cualquier radioemisora por malmatarme, recorriendo las atiborradas calles capitalinas, para después llegar sudoroso a la sala de redacción. Aquel tonto joven, malaconsejado por algunos envidiosos a quienes les contó, en su ingenuidad, la oferta que se le hizo, terminó por no aceptarla de una manera que debió resultarle inexplicable. Unos años después, Guillermo seguía empeñado en que yo fuera a hablar con Andrés Borrasé(Q.p.d) y que fuera a trabajar a La Prensa Libre, pero a mí me faltó persistencia, en realidad ya andaba por otras rutas como las del magisterio y la sociología, con las que terminé por convertirme en un profesor universitario, durante muchos años, cuatro décadas de mi vida. A veces me hago la pregunta ¿qué habría pasado de haber aceptado ser el director de LA SEMANA ATÓMICA? Seguro que no hubiera sabido qué hacer con mi juventud desbocada de entonces, o el periódico con sus humoradas políticas hubiera hecho virar mi destino hacia rutas que seguirán siendo insospechadas, el secreto quedó entre Guillermo y yo, sólo ahora se me ocurre contarlo. Después vendría la primera generación de periodistas profesionales, formados por la Universidad de Costa Rica y su abundante cosecha, la que fue muy fructífera en muchos aspectos, dando lugar a la emergencia de un grupo de valiosos escritores, por cierto que algunos de ellos son gentes con cuya amistad y respeto me honro.

Lo relatado es lo que sucedió entonces, pues fue en medio de estos intentos juveniles, por asomarme al periodismo y sus vicisitudes, además de una serie de experiencias de toda clase que contribuyeron a mi formación posterior, que tuve la oportunidad de conocer a quien fuera mi querido y solidario amigo, Guillermo Villegas Hoffmeister, el periodista e indagador infatigable acerca de los conflictos y otros aconteceres de su tiempo, laborando en el viejo diario La República, Las Últimas Noticias, La Hora, El Excelsior y La Extra, en cuya fundación tomó parte allá por el año de 1979, bien recuerdo que, en ese tiempo me decía, con toda su gracia y picardía alajuelense, que La Extra era algo así como la revista Play Boy de los pobres, la única de este tipo que en su opinión estaba a su alcance, sin duda un gran servicio para ellos.

Guillermo Villegas Hoffmeister fue autor de numerosas obras de carácter histórico, acerca de los acontecimientos que condujeron a la guerra civil de 1948, como también a lo ocurrido en los teatros o escenarios bélicos de ese conflicto armado, en el que tomó parte como combatiente, dentro de las filas del bando figuerista, lo que le permitió realizar un esfuerzo historiográfico que culminó con la producción de su obra capital, sintetizada en un volumen: “LA GUERRA DE FIGUERES Crónica de ocho años Editorial UNED 1998”, en la que como decía el también recordado escritor, dramaturgo y político, Alberto Cañas Escalante (1920-2014) se expresó el “Periodista con vocación de historiador, sí. Pero también –por la forma y estructura que le ha dado a su impagable obra- historiador con técnicas y arrestos de periodista. No se puede pedir más:”

Su ya mencionada doble condición de protagonista de primera línea de aquellos acontecimientos políticos y militares, unida a su vocación de investigador y escritor infatigable le dio una perspectiva excepcional para acercarse, desde muchos ángulos diferentes, a unos sucesos que formaron una parte esencial de su vida, de ahí la riqueza y la extensión de su trabajo, la que nos permite captar e incluso aprehender ciertas dimensiones subjetivas, propias de las percepciones y creencias de los protagonistas del conflicto, de ambos bandos en lucha, pues como recuerda el propio Villegas, él fue uno de los primeros periodistas en conversar, durante una breve entrevista con el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, cuando éste regresó del exilio, durante el año de 1958. Esa obra fue el resultado del paciente y apasionado trabajo de investigación histórico-periodística que lo llevó a publicar, entre los años de 1977 y 1980, una serie de entregas de esta increíble y apasionada investigación sobre unos hechos históricos, todavía insuficientemente conocidos, en el malogrado diario “Excelsior”, en el que laboraba, (lo decimos así dada la importancia que ese proyecto político y cultural tenía para la democracia costarricense, el que vio interrumpida su existencia, al cabo de pocos años, debido a la impericia de algunos de sus administradores y editores).

De esa serie de artículos y reseñas surgió posteriormente la extensa obra, en la que recoge todo el bagaje acumulado durante muchos años, además de culminar la elaboración de sus reflexiones, sobre los diversos testimonios y el rescate de algunas de las perspectivas más importantes, no siempre enfocadas, acerca de ese período histórico que permanecían todavía en la penumbra.

Guillermo Villegas fue un hombre que meditó mucho acerca de las innumerables experiencias, en las que se vio envuelto desde su temprana juventud, y también acerca de la naturaleza del medio político costarricense del siglo anterior, el que conoció muy pormenorizadamente, debido a su tenaz trabajo de investigador, como también a la ya mencionada condición de protagonista en el orden de lo político y social, no hay duda que ambas condiciones le permitieron darnos el extraordinario aporte documental que nos dejó en sus obras: Un buen ejemplo de ello, fue la producción entre otros trabajos que hizo del libro EL OTRO CALDERÓN, un opúsculo que fue el resultado de las largas conversaciones que sostuvo con doña Ivonne Clays, la culta dama de origen belga, quien fuera la primera esposa del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, esa es una obra que nos permite desentrañar, desde ángulos diferentes, muchos aspectos ignorados y esenciales de la convulsa década de los cuarenta.

En sus últimos años conversábamos, con alguna asiduidad, especialmente cuando se desempeñó como asesor periodístico del diputado Jorge Luis Villanueva Badilla, durante los años del cambio de siglo, oportunidades en las que ahondó en esas reflexiones en las que –según mi opinión- modificó algunas apreciaciones propias del período de su juventud, sobre todo acerca de sus adversarios de entonces, con quienes dialogó mucho a lo largo de su extensa vida, aunque siempre permaneció fiel a sus viejos amigos y compañeros de lucha, especialmente en el caso de Francisco José Marshall Jiménez, a quien Guillermo le profesaba un gran afecto, tal y como lo expresa en las dedicatorias de su obra política e historiográfica más importante.

Junto con su también amigo, el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas, tomó parte en la elaboración colectiva de EL ESPÍRITU DEL 48, de José Figueres Ferrer, unas memorias políticas de capital importancia, y casi únicas entre los protagonistas de aquellos hechos políticos y militares. Los detalles más íntimos de ese trabajo quedarán en el olvido, pues los protagonistas ya nos dejaron, sin embargo el valor estará siempre en el texto mismo, como un elemento valioso para entender el contexto en que fue producido.

En una de nuestras últimas conversaciones, allá en la ciudad de Alajuela, Guillermo me expresó su desencanto sobre el rumbo que había venido tomando el Partido Liberación Nacional, durante los últimos decenios, lamentándose de que mucha gente se había aprovechado de la política para enriquecerse, además de que se había perdido, casi del todo, el espíritu del servicio al pueblo. En una ocasión llegó a decirme que salió de esa colectividad política, sin decir nada, habiendo sentido que aquello era como un jarrón chino de colección que se había roto en mil pedazos, para él no habría fuerza en el universo capaz de volver a reunirlos, sé que habrá quienes de manera interesada quieran desmentirme, pero este es mi testimonio sobre los hechos de la vida y de la memoria de un gran amigo. Este recorrido por la memoria ha sido todo un carrusel, una expresión que Guillermo utilizó para titular una serie de artículos que publicó en el viejo diario La Hora, bajo el título de “Carrusel Maicero”, cosas de Memo que nos hacía reír con mucha frecuencia y hasta nos tomaba el pelo, casi sin darnos cuenta. Hasta siempre querido amigo, permanecerás en mis recuerdos, gracias por tu amistad y reconocimiento, los que siempre significaron mucho para mí, especialmente durante una de las épocas más difíciles de mi juventud.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor.