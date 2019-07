Irán advierte de que podría volver a la situación previa al acuerdo si los europeos «no cumplen sus obligaciones»

Madrid, 15 Jul. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Irán han advertido este lunes de que podrían volver a la situación previa al acuerdo nuclear de 2015 si los países europeos «no cumplen sus obligaciones», en medio de las tensiones en torno al pacto.

«Si Europa y Estados Unidos no cumplen sus obligaciones, crearemos un equilibrio reduciendo los compromisos y llevando la situación a como era hace cuatro años», ha dicho el portavoz de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OIEA), Behruz Kamalvandi.

Así, ha resaltado que en el acuerdo «Irán dio más de lo que recibía debido a que el resto de partes, especialmente tras la salida de Estados Unidos, han olvidado sus compromisos».

«Las acciones nucleares que Irán está llevando a cabo son para recordar a las otras partes que tienen que cumplir con sus obligaciones», ha argumentado, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Kamalvandi ha sostenido además que «lo que está haciendo Irán va en línea con el acuerdo nuclear y se fundamenta en los párrafos 26 y 36 del mismo».

Durante la jornada, el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha manifestado que «aún queda una pequeña ventana» de oportunidad para «mantener vivo» el acuerdo, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

«Irán está a un año de desarrollar armas nucleares. Ha habido un cierre, pero queda una pequeña ventana para mentener vivo el acuerdo», ha dicho, en el marco de una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas para abordar la situación.

Así, Hunt ha explicado que los países europeos intentarán sacar adelante una reunión entre las partes, dado que «hay una cosa llamada comisión conjunta, que es un mecanismo establecido en el acuerdo y que se activa cuando una parte cree que otra lo ha violado». «Pasará muy pronto», ha resaltado.

Diferencias con EEUU

Por otra parte, Hunt se ha distanciado de la postura de Washington aunque se ha mostrado de acuerdo con Estados Unidos en la necesidad de encontrar una solución a largo plazo para hacer frente a la influencia iraní en la región.

«Lo que Estados Unidos sabe es que lo consideramos nuestro aliado más cercano, creemos que la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos ha sido el pilar de la paz y la prosperidad mundial durante los últimos 74 años, pero los amigos a veces no están de acuerdo», ha dicho.

«Esta es una de las muy raras ocasiones en las que no estamos de acuerdo, pero eso no significa que no trabajemos muy de cerca en la búsqueda de la paz», ha argüido.

Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha recalcado que los países europeos tienen que permanecer unidos para mantener en pie el acuerdo y ha agregado que Teherán debe dar marcha atrás en su reducción de los compromisos.

«Los europeos tienen que permanecer unidos en este asunto», ha manifestado, antes de describir la citada decisión de las autoridades como «una mala respuesta a una mala decisión», en referencia a la retirada del acuerdo por parte de Estados Unidos.

El aumento de las tensiones

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán y dentro de la región de Oriente Próximo han aumentado en los últimos meses a causa de la salida de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015.

El Gobierno de Irán ha anunciado que se desvinculará progresivamente del acuerdo y anunciará nuevas medidas cada 60 días si Europa no toma «nuevas iniciativas» para garantizar la plena reincorporación de la República Islámica a los mercados internacionales.

Así, el 8 de julio dijo que ha empezado a enriquecer uranio por encima del 3,67 por ciento fijado por el acuerdo nuclear firmado y resaltó que llegar al 20 por ciento es una opción. Sin embargo, es un porcentaje que dista mucho del 90 por ciento exigido para fabricar armas nucleares.

Teherán subraya que estas medidas no suponen un incumplimiento del acuerdo, ya que lo consideran legítimo desde el momento en el que una de las partes –en este caso Estados Unidos– se retiró unilateralmente hace más de un año.